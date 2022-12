Opløftende udmelding: Snart vender inflationen

Flere borgere i Ishøj Kommune mærker den høje inflation, og det betyder, at der må ændres lidt i planerne for efterårsferien

Det har været én lang, kedelig fortælling i 2022.

Inflationen stiger og stiger. Sådan har det lydt måned efter måned. Herhjemme steg Inflationen i Danmark senest i oktober til 11,4 procent.

Både i Danmark og på resten af det europæiske kontinent er der ifølge Danmarks Statistik tale om den højest målte inflation i 35 år.

Men kurven topper formentlig snart, lyder den opløftende vurdering fra en tidligere overvismand over for Euroinvestor.

Prisstigningerne rammer også julefrokosten. Især smør har været påvirket af inflationen, hvor prisen er steget med 34,7 procent i forhold til sidste år. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Kan håndteres

Ifølge professor i økonomi ved Aarhus Universitet og tidligere overvismand Michael Svarer skal man nemlig kigge over Atlanten, hvor inflationen i USA har været stødt faldende siden juni.

- Der er relativt stor tiltro til, at inflationsproblemet kan håndteres, og at vi i løbet af et halvt til et helt års tid kan begynde at se meget lavere inflation i Danmark, siger Michael Svarer til Euroinvestor.

Han bygger sin forudsigelse på, at priserne på fødevarer, fragt og energi er faldet på det seneste.

Det kan få inflationen til at falde herhjemme også, mener han.

Julehandlen truet

Efter et år med usædvanligt store prisstigninger holdt de danske forbrugere da også igen under den ellers så vilde forbrugsfest black friday.

Tal fra Danske Bank viser således, at black friday-salget lå næsten fem procent lavere i kroner og øre end sidste år.

Ifølge Danske Banks senioranalytiker og privatøkonom Louise Aggerstrøm Hansen vil de tårnhøje priser, der altså ikke forventes at falde markant før 2023, påvirke julehandlen.

- Jeg er lidt bekymret på julehandlens vegne. Jeg tror ikke, at den bliver lige så stærk som de seneste år, siger hun.

- Simpelthen fordi vi har andre ting at bruge penge på - især nogle af de her sociale ting og rejser, men også fordi vi er pressede på økonomien, og folk mærker, at pengene ikke rækker til det samme som for et år siden.