Opløftende vaccinemelding fra Israel

Data fra Israel indikerer, at fjerde stik giver god beskyttelse mod alvorlig sygdom ved smitte med coronavirus

En opløftende vaccinemelding lyder nu fra Israel, hvor man er i færd med at give den ældre del af befolkningen fjerde vaccinestik.

Foreløbige data indikerer nemlig, at fjerde stik giver ganske god beskyttelse mod alvorlig sygdom ved smitte med coronavirus.

Det skriver Reuters.

Ifølge landets sundhedsministerium gør det fjerde stik således modtagerne tre gange mere modstandsdygtige over for alvorlig sygdom, end det er tilfældet for personer i samme aldersgruppe, der kun har fået tre doser.

Derudover er modtagere af stikket dobbelt så modstandsdygtige over for smitte.

I Danmark har man for nylig besluttet at tilbyde fjerde stik til en mindre gruppe personer med svært nedsat immunforsvar.

Det gælder for eksempel personer med visse typer blod- og knoglemarvssygdomme eller personer, der har været i dialyse eller kemoterapi i løbet af 2021 og 2022.

Selvom fjerde stik ser ud til at være effektivt, giver det ifølge et israelsk studie ikke fuld beskyttelse mod smitte med omikronvarianten.

Alt tyder dog på, at antallet af antistoffer stiger efter det fjerde stik. Det kan du læse mere om her.