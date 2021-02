Oppositionsleder anholdt på live-tv

Politi i Georgien har tirsdag anholdt lederen af landets største oppositionsparti under en voldsom ransagning af partiets hovedkontor.

Det viser direkte billeder fra tv-stationen Mtavari TV.

Her kan man se, hvordan oppositionslederen Nika Melia fra Den Forenede Nationalbevægelse bliver trukket ud af bygningen og anholdt.

Billederne viser også, hvordan hundredvis af kampklædte betjente bruger tåregas mod flere af hans støtter og andre oppositionsledere, der har overnattet i partiets hovedkvarter siden onsdag.

Flere oppositionsstøtter er samtidig blevet anholdt.

Situationen er en forværring af den politiske krise i landet. En krise, der begyndte med et omstridt parlamentsvalg i oktober sidste år.

Valget blev vundet af regeringspartiet, Georgiens Drøm. Men siden har flere i oppositionen beskyldt regeringen for at fuske med resultatet.

Det førte blandt andet til, at Nika Melia og oppositionen i dagene efter opfordrede folk til at gå på gaden og vise deres utilfredshed.

Torsdag i sidste uge trak Georgiens premierminister, Giorgi Gakharia, sig fra sin post, efter at det kom frem, at Georgiens Drøm havde lagt planer om at anholde Melia.

Oppositionslederen er blevet beskyldt for at opildne til voldelige protester i juni 2019. Han har afvist beskyldningerne og kaldt dem politisk motiverede.

Planen om at anholdt ham blev siden mødt med fordømmelse fra landets opposition og flere af Georgiens vestlige allierede.

Georgiens oppositionspartier har siden Gakharias tilbagetrækning kæmpet for at få udskrevet et nyt parlamentsvalg.