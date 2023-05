Oppositionsleder i nødråb: - Han sælger vores land

Menneskerettighedsaktivisten Sviatlana Tsikhanouskaya deltog mandag i Copenhagen Democracy Summit. Her advarede hun om, at Rusland ifølge hende langsomt overtager hendes hjemland, Belarus

Mens rygterne om Belarus' præsident, Alexander Lukasjenkos, helbred svirrer, deltog oppositionslederen med det meget mundrette navn Sviatlana Tsikhanouskaya i det københavnske demokrati-topmøde, der foregår 15. og 16. maj i Skuespilhuset i København.

Og hun er, modsat Lukasjenko, fuldstændig klar i spyttet.

- Lukasjenko sælger vores land til Kreml stykke efter stykke, sagde hun mandag til topmødet ifølge mediet Politico.

Sviatlana Tsikhanouskaya frygter, at Belarus risikerer at miste sin selvstændighed til det ifølge hende efterhånden lidt for tæt-allierede Rusland.

Russiske atomvåben i baghaven

25. marts annoncerede Vladimir Putin, at han efter aftale med Lukasjenko havde tænkt sig at placere taktiske atomvåben i Belarus. Det er Sviatlana Tsikhanouskaya imidlertid ikke videre begejstret for.

- Det kommer til at ændre meget for os belarussere, sagde hun til topmødet og fortsatte:

- I tilfælde af at en skør diktator ender med at trykke på den store røde knap, så vil modangreb være rettet mod Belarus, da det er der, våbnet bliver affyret fra.

Putin sagde i annonceringen intet om, hvornår de taktiske atomvåben vil blive sendt til Belarus. Men der vil inden 1. juli blive bygget et anlæg, som kan lagre de russiske våben.