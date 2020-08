Opråb fra DSB-personale: Giv alle passagerer mundbind på

Togpersonalet efterlyser krav om, at alle passagerer bruger mundbind i den offentlige transport, og at DSB genindfører kravet om pladsbillet

Drop anbefalingerne, og indfør et decideret krav om, at alle passagerer skal have mundbind på, når de benytter den offentlige transport i hele Danmark.

Sådan lyder opfordringen fra Mikkel Channo Jessen, der er fællestillidsmand for togpersonalet i DSB.

- Jeg håber, at Sundhedsstyrelsen gør det obligatorisk for alle i den kollektive trafik at bruge mundbind. Jeg tror, det er den eneste måde, man kan sikre mine medlemmer på, siger Mikkel Channo Jessen til Ekstra Bladet.

Sundhedsstyrelsens anbefaling er i øjeblikket, at man bærer mundbind i den offentlige transport, hvis det ikke er muligt at holde afstand til de andre passagerer.

Kig rundt i Europa

Mikkel Channo Jessen peger på, at man rundt i Europa har indført krav om mundbind i en lang række lande.

- Man kan se ude i Europa, at det er et krav i langt de fleste lande, at man bærer mundbind, når man er med offentlig transport. Man skal bare tage til Tyskland, før det er et krav. Jeg kan godt undre mig lidt over, at Sundhedsstyrelsen har en anden opfattelse end de andre sundhedsmyndigheder i Europa, siger han.

Han ser også helst, at DSB genindfører kravet om, at man skal have pladsbillet for at tage intercity- og regionaltog. Men det løser ikke problemet, påpeger han.

- Man kan jo ikke styre det for metro og S-tog, for der kan man ikke reservere plads. Der vil være tidspunkter, hvor der er rigtig stort pres på. Så for at undgå smittespredningen håber jeg, at det bliver obligatorisk at bære mundbind, siger han.

Ekspert: Mundbind bliver et centralt våben i Danmark

DSB: Vi har ingen holdning til et krav

DSB's informationschef, Tony Bispeskov, forklarer, at DSB ikke har nogen holdning til, om der skal indføres et krav om at bære mundbind i den kollektive trafik.

- Vores holdning er, at når det handler om det sundhedsfaglige, har vi hele vejen igennem coronasituationen lænet os op ad Sundhedsstyrelsen. Det er dem, der har overblikket og ekspertisen. Derfor er det vigtigt for os, at vi er i tråd med, hvad der kommer fra dem.

- Men hvad er jeres holdning til, om der bør indføres et krav?

- Vi har ikke nogen mening. Det er en sundhedsfaglig stillingtagen. Vi er hverken virologer eller epidemiologer. Så hvis myndighederne på området begynder at sige, at det er et krav - det er jo tilfældet andre steder i Europa - vil vi selvfølgelig straks indstille os på det. Men vi kommunikerer fuldstændig en til en med, hvad myndighederne mener, siger Tony Bispeskov.

Pladsbilletter skabte også problemer

DSB's beslutning om at ophæve pladsbilletkravet har skabt stor debat. Blandt andet har Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, advaret mod, at anbefalingen om at bære mundbind ikke er det samme, som at man ikke skal holde afstand længere.

DSB har siden præciseret, at der var en række gode grunde til at fjerne kravet. Blandt andet var der problemer med, at folk måtte vente i timevis på at komme med et tog, at der var tekniske problemer med systemet, og at passagerer hamstrede flere billetter, end de skulle bruge.

- Da vi havde pladsbilletkravet, oplevede vi også, at det var problemer med det. Der er ikke nogen løsninger, hvor der ikke er ulemper, siger Tony Bispeskov og forklarer, at man vil følge udviklingen tæt, når flere begynder at benytte den offentlige transport.

- Vi er bestemt også åbne over for at se på, hvad der er det rigtige at gøre. Det har givet en hel del reaktioner fra både personale og især kunder, som har henvendt sig og kommenteret beslutningen, siger han.

