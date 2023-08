Opråb fra redder: Det kan koste menneskeliv

Region Midtjylland lægger op til at forringe målene for borgenes adgang til ambulancer, hvor nogle af de akutte patienter kan forvente dobbelt så lang ventetid

Region Midtjylland lægger op til at forringe målene for borgenes adgang til ambulancer, hvor nogle af de akutte patienter kan forvente dobbelt så lang ventetid

Har du oplevet, at en ambulance er kommet for sent frem? Tip Ekstra Bladet på 1224@eb.dk eller sms/mms på 1224 (koster alm. takst).

Det sejler for sundhedsvæsnet i Region Midtjylland.

Foruden kræft- og amputeringsskandaler lægger regionen nu op til, at det skal tage endnu længere tid, før ambulancerne når frem til akutte patienter.

Farligt for patienterne

Målsætningen for, hvor hurtigt ambulancerne skal være ude hos de akutte borgere, stiger i hvert fald fra 15 til 30 minutter på en del af de akutte udkald, hvis regionen får sin vilje.

- Det er farligere for patienterne at vente det længere, fortæller ambulanceredder og næstformand i Reddernes Fagforening Finn Christiansen.

- Kan det koste menneskeliv?

- Ja, det vil jeg sige.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ti minutter er ikke ret meget, men det er stadig en serviceforringelse, siger paramediciner og næstformand i Reddernes Fagforening Finn Christiansen. Foto: Ernst van Norde

Annonce:

Nye målsætninger

Når man taler om akut ambulancekørsel, skelnes der mellem såkaldt A- og B-kørsel, hvor A-kørsel er de mest livstruende patienter, mens B-kørsel er akut, men ikke hastende.

Og det er særligt på B-kørslen, at kvaliteten for borgerne i Region Midtjylland nu bliver betydeligt ringere.

Fra at ambulancen skulle nå frem inden for 15 til 20 minutter, lægges der nu op til, at målsætningen skal være, at ambulancen er ved patienten inden for 30 minutter.

Det er denne forringelse, som Finn Christiansen mener kan komme til at koste menneskeliv.

- Nogle gange kan B-opgaver godt blive til A-opgaver, fortæller Finn Christiansen.

- Det ses først, når personalet kommer ud og ser patienten, hvilken tilstand patienten er i, forklarer han videre.

Årsagen til, at ambulancerne i Region Midtjylland ikke når frem inden for målsætningen, er ifølge Finn Christiansen, at der er blevet truffet 'dårlige beslutninger', hvilket har skabt medarbejderflugt til andre regioner med bedre betingelser.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Region Midtjylland lægger op til at sænke kvaliteten for borgerne ved at nedjustere målene for, hvornår en ambulance skal være fremme ved patienten. Foto: Ernst van Norde

Annonce:

Utrygt i Norddjurs

Ekstra Bladet besøgte byen Fjellerup i Norddjurs Kommune, hvor borgerne eksempelvis skal vente længe på hjælpen, når uheldet sker.

Og det er utrygt at bo et sted, hvor man ikke kan regne med at få hjælp tids nok, fortæller de lokale i strandbyen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

John Øgendahls far døde kort efter sin 70-års fødselsdag på Mols. Her nåede ambulancen ikke hurtigt nok frem, fortæller han. Foto: Ernst van Norde

Den lokale pensionist John Øgendahl kommer tøffende forbi Brugsen på sin el-scooter med hunden Mikkel bagpå.

- Det kan man jo ikke være tilfreds med i min alder. Der ved man aldrig, hvornår man får et slagtilfælde, fortæller den 69-årige pensionist.

- Det kan jo ikke passe med det samfund, vi har.

John Øgendahl fortæller, at han føler, at de bliver nedprioriteret i yderområderne.

- Det finder jeg møj utrygt. Det er helt sikkert, siger djurslændingen med sin jyske dialekt.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Camilla Christensen kunne godt finde på at flytte på grund af den længere responstid. Det er ellers kun to måder siden, hun flyttede til Fjellerup. Foto: Ernst van Norde

Overvejer at flytte

Det er heller ikke, fordi det gyder optimisme at dykke ned i ambulancernes responstid i Region Midtjylland i 2022.

Annonce:

Her kan de lokale i Fjellerup læse, at kun halvdelen af B-kørslerne til Norddjurs kom frem inden for de 20 minutter, som er målsætningen.

Og Camilla Christensen, der er kok på den lokale café, fortæller, at hun ikke vil udelukke, at den lange responstid kunne få hende til at flytte væk fra området.

- Det er faktisk overraskende forfærdeligt, og det burde tage kortere tid, selvom vi bor i Udkantsdanmark, fortæller hun.

- Jeg kunne godt finde på at flytte, hvis det kommer til at tage så lang tid, før der kommer en ambulance herud.