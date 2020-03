Opråb fra supermarked: Stop med at komme i flok

SuperBrugsen i sommerhusområdet Vig har en klar opfordring til danskerne. Stop med at komme i flok

Normalt kan en tur i supermarked være en fin måde at være sammen som familie, ligesom børnene kan hjælpe med at købe ind.

Men ikke nu. Supermarkederne er en af de få ting, der stadig er åbne, og hvor mennesker bliver nødt til at samles.

Det er dog ikke jordens bedste ide at slæbe hele den pukkelryggede med ned for at købe forloren hare. Derfor har uddeler i SuperBrugsen Vig, Rene Rasmussen, en klar opfordring til danskerne.

Stop med at handle i flok!

Onsdag i sidste uge skrev han det på Facebook, og vurderingen er, at det allerede er blevet bedre.

- Jeg synes, at det er blevet bedre. Gudskelov for det. Men vi har også brugt noget energi på det, og vi har måtte skrue bissen på et par gange. Det skal selvfølgelig gøres på en ordentlig, så vi kan se kunderne i øjnene igen, men jeg har heldigvis nogle dygtige medarbejdere, siger Rene Rasmussen til Ekstra Bladet.

Slæb ikke snotunger med

SuperBrugsen i Vig ligger i et af de sommerhus-områder, der lige nu oplever massiv tilstrømning af mennesker.

Og det kan mærkes.

- Det er næsten påske-tilstande. Vi er ikke helt deroppe endnu, men vi kan tydeligt mærke det på omsætningen og antallet af mennekser. Men lad nu være med at slæbe dine snotnæsede børn med i SuperBrugsen. De kan potentielt være smittebærere, siger han til Ekstra Bladet.

Samtidig har han en anden opfordring, som er mindst lige så vigtig. Lad være med at hamstre.

- Det er vare nok til alle. Det er unødvendigt at hamstre, for så er der pludselig ikke vare nok til alle. Vi oplever også at folk undlader det undtagen på gær-situationen, siger Rene Rasmussen til Ekstra Bladet.

