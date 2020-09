Opråb: - Luk nattelivet, nu

Bøder og forbud i nattelivet allerede fra klokken 20.

Det er løsningen på problemerne i nattelivet i hovedstadsområdet, hvis man spørger den københavnske borgmester Frank Jensen.

Det er ikke første gang, der fra myndighedernes side bliver varslet bøder til de festglade københavnere, men Frank Jensen vil nu sætte hårdere ind end tidligere.

Han foreslår i en pressemeddelelse her til morgen, at det skal være forbudt at sælge alkohol efter klokken 20 i såkaldte 'nattelivszoner'. Støj- og parkmedarbejdere skal samtidig kunne dele bøder ud til dem, der sviner og larmer i nattelivet.

Pandemiens problemer i nattelivet

Frank Jensens udmelding kommer efter stigende covidsmitte i hovedstadsområde.

Nattelivet under coronapandemien har været et tilbagevendende diskussionsemne efter landets genåbning.

Frank Jensens fokus i pressemeddelelsen er voldsepisoder, affald og larm, som han vil gøre op med.

