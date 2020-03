Opråb: Stop hamstring af masker

Nervøse danskere skal holde op med at hamstre masker for at beskytte sig mod coronavirus.

Sådan lyder opsangen fra Lægemiddelstyrelsen, som har bedt flere af de største leverandører om ikke længere at sælge til private men i stedet fokusere på sundhedsvæsenet i Danmark.

Hospitalerne risikerer nemlig at løbe tør for blandt andet masker og dermed blive tvunget til at indføre rationering - og eksempelvis aflyse operationer - hvis antallet af coronasmittede i Danmark stiger markant, og leverandørerne ikke kan følge med den massive efterspørgsel.

- Vi har sagt til leverandører: Lad være med at sælge for meget til private. Sørg for at sundhedsvæsenet får først, siger Thomas Senderovitz, direktør i Lægemiddelstyrelsen, som forklarer, at der ikke er nogen grund til at gå med maske.

- Der er ingen grund til, at man render rundt med mundbind på gaden. Det er ikke forbudt at købe, men vi kan ikke rigtigt se, hvorfor man skulle gøre det, siger han.

Kan blive et problem

Han forklarer, at det på nuværende tidspunkt ikke ser ud til, at de danske hospitaler kommer til at mangle masker.

- Indtil videre kan vi operere med almindelig drift. Det ser rimeligt ud. Men det kan ændre sig, hvis der kommer ekstra pres på, og vi ikke kan øge lagerbeholdningen og må indføre rationering. Så snakker vi om, hvad der er vigtigst. Ingen af os kan trylle, så jeg kan ikke udelukke, at der kommer en situation, hvor vi må gøre noget, siger Thomas Senderovitz.

Leveringen til en række lande har været under pres, blandt andet fordi flere af de største leverandører er fra Kina, hvor fabrikkerne har været ramt af nedlukninger på grund af coronavirus.

Følger det tæt

I torsdags blev der afholdt et møde i Lægemiddelstyrelsen, hvor indkøbscheferne fra de fem regioner var samlet for at skabe et overblik over situationen.

Målet er, at man får et så godt overblik over de forskellige regioners lagerbeholdning af eksempelvis masker og håndsprit, at man kan sende udstyr rundt til de hospitaler, der er i størst nød, inden de løber tør.

- Indtil videre ser det ikke ud til, at vi kommer til at løbe tør. Det ser fornuftigt. Men tingene kan udvikle sig hurtigt i en pandemi, siger Thomas Senderovitz, som dog forsikrer, at han ikke er nervøs for, hvordan situationen udvikler sig.

- Det handler om at få ro på. Men det er ikke det samme som, at vi ikke tager det alvorligt. Men man kan godt tage det alvorligt uden at gå i panik, siger han.