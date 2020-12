Opråb til københavnerne: Duk nu op

Flere borgere glemmer at afbestille deres tider på testcentrene, hvis de ikke vil testes alligevel.

Det skriver Region Hovedstaden i et opslag på Facebook.

'Rigtigt mange borgere glemmer at afbestille deres testtid, hvis de ikke skal testes alligevel,' skriver regionen.

'Vi havde i går 800 udeblivelser alene i COVID-19 teststed Vingelodden i København. Det er 800 tider, som kunne være gået til andre borgere,' fortsætter de og slår fast, at det er en tendens, som går igen ved alle teststeder.

...

Lange ventetider

Der har de seneste mange dage været lange ventetider på at bestille tid til coronatest i det offentlige. Her er det således ikke længere muligt at blive testet inden jul.

Region Hovedstaden opfordrer derfor folk til at huske at afbestille deres tider, hvis de ved, at de ikke har tænkt sig at dukke op.

'Giv din testtid til en anden, hvis ikke du skal bruge den!' skriver de.

