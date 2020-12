Oprør på dansk ambassade: Kræver ambassadør fjernet

I et anonymt brev kræver en medarbejdergruppe, at Danmarks ambassadør i USA sendes hjem

Der er udbrudt splid på den danske ambassade i USA, efter at ambassaden i foråret hyrede ambassadør Lone Dencker Wisborgs tidligere spanske au pair som chauffør, selv om kvinden ikke har de påkrævede kvalifikationer.

Afsløring: Ambassade hyrede chefens au pair

Sagen har ført til, at en anonym medarbejdergruppe på ambassaden har sendt et brev til Udenrigsministeriets departementschef, Lars Gert Lose, hvori man ganske uhørt kræver Lone Dencker Wisborg fjernet som ambassadør.

'Kære Departementschef. Vi er en gruppe medarbejdere på ambassaden, som foretrækker, at du håndterer denne sag frem for Ekstra Bladet,' skriver de ansatte i brevet fra den. 14. november, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Departementschef i Udenrigsministeriet, Lars Gert Lose.

Truer med lækage

I brevet fremgår det, at medarbejdergruppen er stærkt utilfreds med ansættelsen af den spanske kvinde samt Lone Dencker Wisborgs håndtering af forløbet.

Departementschefen i København bør derfor tage affære og hjemkalde ambassadøren, lyder det. Ellers vil man gå et skridt videre og lække oplysninger til pressen om andre sager.

'Vi vil ikke længere sidde dette overhørigt. Du (departementschefen, red.) får hermed informationen - og vi har flere sager, der også kan komme frem. Vi ønsker ikke at involvere Ekstra Bladet i dette, hvis du får hjemkaldt ambassadøren og erstattet hende med en ny. Hvis dette ikke sker, bliver informationen lækket - med billeder, kvitteringer, men også andre sager.'

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at komme i kontakt med brevets afsendere.

Sagen om ambassadørens spanske ven I efteråret 2019 søgte den danske ambassade i Washington efter en ny chauffør, som også skulle bidrage til vedligeholdelse af ambassaden. Af jobopslaget fremgik det, at kørselserfaring var påkrævet, og derudover skulle kandidaten være amerikansk statsborger eller kunne fremvise en permanent opholdstilladelse. Fem personer søgte stillingen, herunder en spansk kvinde, som tidligere har været au pair hos Lone Dencker Wisborg i Spanien og i Danmark. Lone Dencker Wisborg havde opfordret kvinden til at søge stillingen som chauffør. Den spanske kvinde fik ikke jobbet i første omgang, men da en tilsvarende stilling som chauffør blev slået op i februar 2020, kontaktede ambassaden hende og tillbød hende jobbet, uden at stillingen havde været slået op. Ifølge den spanske kvindes CV har hun ingen chauffør-erfaring, men kommer fra flere års arbejde i fitness-branchen i Spanien, og lektor i arbejdsret, Christian Højer Schjøler, kalder hele forløbet påfaldende. - Det kan virke mærkeligt, at man skal tiltrække ansøgere fra Europa for at besætte en stilling som ufaglært medarbejder i USA på en ambassade. Og vel at mærke – tiltrække en kandidat, som forventeligt ikke opfylder kravet om at kende til Washington og området, som er basis for hovedfunktionen i stillingen, siger han på baggrund af sagens dokumenter. - Det kunne fører tankerne i retningen af, at ambassaden havde udvalgt kandidaten på forhånd – på baggrund af ambassadørens personlige relationer til kandidaten. Udenrigsministeriet oplyser, at Lone Dencker Wisborg ikke har blandet sig i ansættelsesforløbet, og ministeriet tilføjer, at den spanske kvinde blev valgt pga. hendes erfaring i servicefaget. 'X blev valgt til stillingen ud fra hendes erfaring i servicefaget og gode referencer, der anbefalede hendes arbejdsmoral, loyalitet og arbejdsindsats,' oplyser Udenrigsministeriet. Vis mere Luk

Massiv kritik af ambassadør og au pair

Det er ikke kun ansættelsesforløbet, som der er utilfredshed med. Også ambassadørens aktiviteter med den spanske kvinde kritiseres i brevet.

'Et eksempel på dette aparte set-up så vi senest, da ambassadøren og chaufføren begge skulle hastetestes for Covid, inden de kørte på en tredages tur til Boston. Ambassadøren tager meget sjældent den slags møder, men det var måske god køretræning for chaufføren, samtidig med de sammen fik en tredages tur ud af det?'

'Det kniber også i dagligdagen for ambassadøren at skelne i hierakiet på ambassaden, når det gælder chaufførens arbejde, hvem der blander sig i hvad og så fremdeles.'

Danmarks ambassadør i Washington, Lone Dencker Wisborg. Foto: Udenrigsministeriet.

Samtidig langes der ud efter den spanske kvindes sprogkundskaber.

'Ambassadør Lone Wisborg har midt i Covid krisens højdepunkt med rekord høj arbejdsløshed i USA fået sin veninde fra Spanien fløjet til Washington DC og ansat som chauffør. En person, som aldrig har været i Washington før, som ikke kender byen, hvilket ellers er en god forudsætning, når man skal være chauffør, og som heller ikke taler engelsk! Forklaringen på alt dette blev givet på et medarbejdermøde: Ambassadøren mangler en at tale med i bilen,' fremgår det af brevet.

Det anonyme brev, som Udenrigsministeriets departementschef modtog den. 14. november.

Ekstra Bladet har forsøgt at efterprøve disse påstande, og Udenrigsministeriet oplyser i den forbindelse, at man ikke har afholdt udgifter til kvindens flytransport, og kvindens sprogkundskaber svarer til kravene i stillingen, oplyser ministeriet.

Dog er det korrekt, at ambassadøren og den spanske chauffør kørte sammen til Boston i begyndelsen af oktober, hvor de opholdt sig i tre dage. Det viser rejseafregninger, Ekstra Bladet har fået indsigt i.

Behandlet som whistleblower-henvendelse

Udenrigsministeriets departementschef delte den 14. november brevet med ministeriets controller-enhed, og brevets anonyme afsendere blev via mail informeret om, at det ville behandlet som en whistleblower-henvendelse.

11 dage senere modtog brevets forfattere en skrivelse om, at sagen ikke stred imod ministeriets forvaltningsretlige regler.

'Den samlede vurdering er, at ambassadøren ikke var inhabil i forhold til ansættelsen af chaufføren, og at der blev foretaget et sagligt skøn i forbindelse med ansættelsen af chaufføren,' skriver Udenrigsministeriet tilbage til medarbejderne.

Støtte til ambassadøren

Udenrigsministeriet har på baggrund af brevet undersøgt forholdene på ambassaden i Washington, men hverken den seneste medarbejdertilfredshedsundersøgelse eller en nærmere granskning af trivslen på stedet har kunnet bekræfte de problemer, der gengives i brevet, oplyser ministeriet.

I den seneste trivselsmåling angav medarbejderne i Washington således en gennemsnitlig højere tilfredshed med deres arbejdsforhold end resten af Udenrigsministeriet.

Samtidig har en gruppe medarbejdere på ambassaden den 23. december sendt en skrivelse til departementschef, Lars Gert Lose, hvor de udtrykker deres fulde støtte til ambassadør Lone Dencker Wisborg.

Ekstra Bladet har fået støtteerklæringen tilsendt af ministeriets presseafdeling, efter at avisen har fået aktindsigt i det anonyme brev.

Støtteerklæringen til Lone Dencker Wisborg, som toppen af Udenrigsministeriet modtog den 23. december. To dage forinden, den 21. december, havde Ekstra Bladet fået aktindsigt i det anonyme brev.

'Vi er blevet opmærksomme på, at en whistleblower har forsøgt at miskreditere ambassadør Wisborg samt sat spørgsmålstegn ved hendes egnethed som Danmarks ambassadør i USA,' lyder det i støtteerklæringen, hvor det samtidig fremgår, at gruppen er vrede over påstandene.

'Vi ønsker at udtrykke vores fulde og udelte støtte til ambassadør Wisborg og hendes ledelse. Ambassadør Wisborg indbyder selv til åbenhed, tillid og dedikation. Vi ser frem til at lægge denne bag os og fortsætte vores arbejde under ledelse af ambassadør Wisborg. Vi er stolte af at have hende som leder og stolte over at arbejde på ambassaden.'

Lone Dencker Wisborg har ikke ønsket at stille op til interview.

'En atombombe'

Det er højst usædvanligt, at en medarbejdergruppe på en dansk ambassade truer med at gå til pressen, lyder vurderingen fra professor ved Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet, Martin Marcussen.

- Jeg kan næsten ikke huske, at man tidligere har set noget lignende i Udenrigstjenesten, siger Martin Marcussen, der studerer dansk diplomati.

- Det er i højere grad noget, man ser i Forsvaret, Politiet, forskningsverdenen eller hos hospitalsvæsenet; at de ansatte går til pressen med uregelmæssigheder for at få noget ændret.

Martin Marcussen, professor, Institut for Statskundskab. Foto: Københavns Universitet.

Han kalder sagen usædvanlig, fordi brevet til departementschefen indikerer, at de normale mekanismer ikke har været tilstrækkelige til at få samarbejdet til at fungere på ambassaden.

- Normalt taler man om en tretrins-raket, hvor man kan udtrykke sin utilfredshed. I første omgang i de årlige medarbejdertilfredshedsundersøgelser. Det næste trin er, at man som samlet gruppe går til den lokale tillidsrepræsentant. Hvis det heller ikke virker, har man det tredje trin, som er den centrale tillidsrepræsentant i Udenrigstjenesten i Danmark, fortæller han.

- Men det har altså tilsyneladende heller ikke virket, og så har man i stedet grebet til det ultimative - atombomben, hvor man ret bramfrit lægger en trussel ind om Ekstra Bladet. Det er meget voldsomt, siger Martin Marcussen.

Han hæfter sig dog ved, at sagen har været behandlet via Udenrigsministeriets whistleblower-ordning.

- Tidligere var der direkte adgang til afskedigelse, hvis man råbte op, men det er der ikke længere. Nu bruges ordningen, og det er godt for alle parter – for Udenrigsministeriet, offentligheden og for de lokalansatte på ambassaden, siger han.