Oprørte politikere: Stop bonuskongerne fra DSB

At den øverste chef i DSB scorer bonus har i den grad fået folketingspolitikerne til at se rødt.

Som Ekstra Bladet skriver i dag, fik Flemming Jensen, i 2017 en bonus på 812.953 kroner, og dermed kommer hans årsløn op på 6,1 millioner kroner. Året forinden fik han også en bonus på 863.286 kroner.

Men den går ikke, hvis det står til en lang række partier i Folketinget. Eller som transportordfører Karsten Hønge (SF) formulerer det:

- Det er dybt forargeligt, at ledelsen stikker af fra medarbejderne. Der er kommet et offentlig lag af bonuskonger, som vil have deres kvoten af de offentlige bevillinger.

- Bonuskongerne må finde andre steder eller forhandle en løn, der er til at gennemskue, siger han.

Også Dansk Folkeparti vil af med offentlige bonusser til topchefer. Kim Christiansen, transportordfører, siger:

- Vi skal have et opgør med disse bonusser. Jeg tror ikke, at en sosu-assistent får bonus, fordi de passer deres job. Tværtimod bliver de fyret, hvis de ikke gør. Det er en uskik, og det skal afskaffes.

To gange sosu

Enhedslistens trafikordfører Henning Hyllested kalder det 'helt urimeligt':

- Jeg er helt enig. Vi er også på den linje. De får pæne lønninger for at passe deres arbejde, og så er der ingen grund til at belønne dem oveni for at passe det arbejde, som de er sat i verden for.

I Alternativet undrer Roger Courage, trafikordfører sig over, at bonussen overstiger, hvad han får i løn som Folketingspolitiker:

- Det kan ikke forsvares, at vi giver bonusser, der ligger højere end de folkevalgtes lønninger. Det svarer vel til to sosu-assistenters lønninger. Det kan ikke forsvares i det offentlige.

Venstres trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen vil ikke forholde sig til sagen, mens de Radikales Andreas Steenberg siger:

- Bonusser skal ikke gives per automatik, og de automatiske bonusser skal afskaffes. Bonus er noget, som du skal have for en ekstraordinær indsats. Det skal ikke gives for, at du passer dit arbejde.

Gennem presseafdelingen lader Socialdemokraternes Rasmus Prehn forstå, at han vil tage sagen op med transportministeren.