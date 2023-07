Opruster mod tørke: Forsvaret tester nyt udstyr

Et helt nyt koncept i dansk sammenhæng kan tages i brug, hvis det bliver nødvendigt under tørkeperioder i Danmark

Vi ser længere tørkeperioder i Danmark, og det har fået Forsvaret til at forbedrede sig på nye aktioner.

Sammen med Beredskabsstyrelsen har Forsvaret derfor haft helikopterbesætninger i luften for teste en såkaldt 'bambi-bucket', der bruges mange steder i verden, hvor der jævnligt skal slukkes skovbrande.

Det skriver Forsvaret i en pressemeddelelse.

'Konceptet er aldrig blevet brugt i Danmark, men det kan ændre sig i takt med de længere tørkeperioder, vi oplever,' fremgår det af pressemeddelelsen.

Sling-metoden

Man ser lyst på det nye udstyr hos Forsvaret.

- Brandslukning med helikopter er en disciplin, der er ret ligetil for de besætninger, der normalt flyver troppetransport, fordi de i forvejen er trænede i at flyve med 'sling' under helikopteren, siger helikopterpiloten Christian fra Helicopter Wing Karup.

Annonce:

- Om det er et par tons vand eller noget andet, som hænger der, betyder ikke noget for selve flyvningen, siger han videre.

Forsvaret oplyser, at 'sling' er en metode, hvor gods hænger i et kabel eller et net under helikopteren, og gør det muligt at flytte store ting, som ikke passer ind i kabinen eller at levere forsyninger til steder, hvor det ikke er hensigtsmæssigt at lande.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Se billederne fra test-aktionen

Fuld skærm

Foto: Rune Dyrholm Foto: Rune Dyrholm Foto: Rune Dyrholm

2000 liter vand

Det er en potent spand, Forsvaret har fået fingrene i.

'Spanden til EH101 rummer 2000 liter vand, som enten kan dumpes på et enkelt sted eller spredes ud over et større område, og det er selvfølgelig smart at kunne få løftet vand ind til brande, hvor det ellers er svært eller umuligt at komme hurtigt frem med brandbiler. Det kan f.eks. være i større skove eller på øer med intet eller beskedent brandberedskab,' står der i pressemeddelelsen.

Annonce:

Forsvaret skriver, at testen blev gennemført i samarbejde med indsatslederen på jorden og procedurerne internt i helikopteren.

'Piloterne kan ikke selv se spanden under helikopteren, så de skal sørge for den rigtige indflyvningsretning mens det er loadmasteren i kabinen, der

udløser vandet over ilden eller et område, som skal gennemvædes for at ilden ikke breder sig i en bestemt retning,' står der.

Succes

Der er tydeligt tilfredshed at spore oven på testen, der dog foreløbigt er en 'testkapacitet'. Flyvevåbnet har således kun en enkelt 'bambi-bucket', der kan tages i brug, hvis det skulle blive nødvendigt.

Derefter skal erfaringer og evalueringer afgøre, om det skal indgå i det faktisk beredskab under tørke i Danmark.

- Under afprøvningen så vi, at helikopterbesætningen fik flyttet en hel del vand på kort tid, og fik det leveret ganske præcist på de mål, som indsatslederen udpegede, siger helikopterpiloten Christian.

- Det tager cirka et minut at fylde spanden, så alt afhængig af afstanden mellem branden og en egnet sø, så kan vi potentielt levere ganske mange tons vand i timen.