Oprydning forstyrrer trafik på motorvej

Oprydningen efter uheld med lastbil mandag aften trækker ud, og to spor på Køge Bugt-motorvejen er spærret i formentlig flere timer endnu, oplyser politiet

En lastbil kørte mandag aften af Køge Bugt-motorvejen og fortsatte ud over en skrænt, og oprydningen efter den dramatiske episode trækker ud, idet en større operation er i gang, oplyser vagtchef Jens Møller fra Vestegnens Politi.

- Lastbilen er så stor, at den ikke kan trækkes op på motorvejen igen. Redningsmandskabet er nødt til at skære en masse autoværn og nogle træer væk, så lastbilen kan trækkes ned ad bakken og ned på Ring 3, siger Jens Møller.

- Det kræver, at der er en kontravægt, så lastbilen ikke bare triller uhindret ned ad bakken.

- Det er en større operation, hvor Beredskabsstyrelsen er ude, og hvor Falck har deres helt store køretøjer på stedet, siger Jens Møller.

I øjeblikket er der ikke de store trafikale problemer, idet morgentrafikken endnu ikke er kommet i gang for alvor, siger Jens Møller. Han håber, at folk vil holde sig orienteret og måske finde en anden rute her til morgen.

Ulykkesstedet kan passeres i ét spor, og det er udadgående, hvorfor politiet kan håbe på, at der ikke opstår store trafikale problemer.

- Lige så snart, at lastbilen er nede på Ring 3, og der ikke længere er brug for kontravægten oppe på motorvejen, så er problemet løst der. Så resterer der kun lidt arbejde på Ring 3, siger Jens Møller.

- Med kun ét spor farbart og et føre, som ikke er supergodt her til morgen, kan der godt opstå forsinkelser, siger vagtchefen.

