Opsang: Lav det ordentligt

Skuespiller og Samsø-borger Henning Jacobsen er glad for broer, men kalder det noget svineri, hvis den måske kommende Kattegatforbindelse går via Røsnæs

Efter 23 år og ikke færre end 170 reklamefilm for KiMs er den bryske 'Jørgen' alias Henning Jacobsen mere end nogen anden klar over, hvornår et reklamespot sidder lige i skabet.

På samme måde har den nu 73-årige reklameskuespiller det med Kattegat-broen, som for alvor er begyndt at spøge på Samsø efter Folketingets beslutning om at lade Vejdirektoratets eksperter regne og tegne på det gigantiske trafikprojekt mellem Sjælland og Jylland og den grønne ø i midten.

- Det skal fandeme laves ordentligt og se flot ud. Ellers kan de glemme det, siger Henning Jacobsen til Ekstra Bladet.

Fakta om Kattegatforbindelsen Netop nu er Vejdirektoratet ved at bruge de 60 millioner finanslov-kroner, som er afsat til at gennemgå projektet. Når regnestykket er færdigt næste år, er det op til Folketinget at beslutte, om der skal gives grønt lys til 15 års bro- og vejbyggeri lige midt i riget. Regningen for historiens dyreste byggeprojekt på dansk jord anslås som minimum til ca. 130 mia. kroner for en kombineret vej- og togforbindelse fra Sjælland til syd for Aarhus. Bliver det tommel op, kan man om 15 år køre i bil fra København til Aarhus på to en halv time. Modstanden mod projektet er særlig stor på Røsnæs og på Samsø. I 11. time er der dukket et alternativt forslag op. En knap 40 km lang bro i ét stykke, som skal gå længere mod nord tværs over Kattegat mellem Sjællands Odde og Djursland. Dén model har transportminister Benny Engelbrecht (S) for nylig særskilt forlangt at få inddraget i regnestykket, hvis facit ventes med spænding på både Samsø og Røsnæs.

- Næsten alle, jeg kender her på øen, er modstandere af en Kattegatforbindelse. Min personlige holdning er, at broer er pæne, og egentlig er jeg hverken for eller imod. Lige bortset fra at forbindelsen åbenbart skal gå via Røsnæs på Sjælland. Det er simpelt hen noget svineri.

- Røsnæs har noget af den flotteste og mest uberørte natur i Danmark. De må finde et andet sted at slå streger - alle andre steder end Røsnæs, siger Henning Jacobsen, mens gløderne fyger ud af piben, som han forsøger at holde ild i.

Henning Jacobsen har haft en broget karriere, men endte som en landskendt reklamefigur. Foto: Ernst van Norde

- Men jeg er også så meget realist, at hvis broen kommer, så kommer den. Vi får alligevel ikke et ord at skulle have sagt.

- Hvis Folketinget beslutter sig for at bruge 120, 130 eller 150 mia. kroner på at forbinde Sjælland og Jylland og en mellemlanding på Samsø, er løbet kørt. Alle klager og råben og skrigen er nytteløst.

Ingen gider lytte

- Der er sgu da ingen, der gider lytte til 3700 øboere, lyder det fra Henning Jacobsen i hjemmet i Ballen på øens østkyst.

- Det er derfor, jeg siger: Vi kan hverken gøre fra eller til. Men så må vi få det bedste ud af det, der kommer om måske 20 år.

- Og her mener jeg, at staten skal åbne pungen og lave den flotteste brobygningskunst i verden. Skal motorvejen pinedød også krydse Samsø over land, må den gøres så lidt synlig som muligt. Graves ned i en dyb rende, så man ikke kan se den.

- Om bilisterne kan se øen fra vejen, er ligegyldigt. Bilerne skal jo bare køre forbi så hurtigt som muligt.

Øboer i 15 år

Den landskendte chips-stjerne og hustruen Margrethe har i knap 15 år boet et stenkast fra et af Samsøs hotspots, Ballens hyggelige havnemiljø, som i sommerperioden er sort af turister.

I reklamerne er han kendt som en brysk figur, men Henning Jacobsen har let til latter. Foto: Ernst van Norde

Oprindeligt er han vestjyde fra Sdr. Felding ved Skjern. Som voksen blev han noget så jordnært som landmåler.

Siden blev han medejer af et firma, der lavede tv-inspektioner af kloakledninger. En profession milevidt fra hans berømte KiMs-image som braldrende spradebasse med anderumpefrisure, brede grin og store armbevægelser.

- Jeg kan jo sagtens sidde her og hygge mig, for jeg bliver ikke generet af hverken broer eller motorvej. Det bliver alligevel heller ikke i min tid, for der går jo flere årtier, før der kommer til at ske noget.

- Men det er synd for dem, der bliver ramt. Det kan jeg godt se, siger den folkekære snack-figur.

