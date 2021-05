Opsigtsvækkende anholdelse: 'Bedstemor Wong' alene til demonstration

Den 65-årige aktivist demonstrerede på gaden i Hongkong før årsdagen for Kinas massakre på studenter ved Den Himmelske Freds Plads i 1989

Hun er en kendt kritiker af det kinesiske styre.

Siden demonstrationerne for alvor brød ud i Hongkong over en ny sikkerhedslov, har den 65-årige kvinde været en synlig skikkelse med det britiske Union Jack-flag over skuldrene.

Men søndag gik den ikke længere. Ifølge The Guardian blev Alexandra Wong nemlig anholdt i millionbyen, mens hun demonstrerede mutters alene.

Alexandre Wong er blevet et symbol på modstanden mod Kina i Hongkong, der frem til 1997 var en britisk koloni. Foto: Tyrone Siu/Ritzau Scanpix

Bevæbnet med det britiske flag og den karismatiske gule paraply, som er blevet synonymet på protestbevægelsen i Hongkong, luftede Alexandra Wong højlydt sin vrede over Kinas nedslagtning af prodemokratiske studenter på Den Himmelske Freds Plads 4. juni 1989.

Demonstrationer er aldeles forbudt i Hongkong. Det skyldes coronapandemien, lyder den officielle forklaring. Alligevel havde en mindre gruppe søgt om tilladelse til at samle sig søndag, men det var blevet afvist af lokalregeringen.

Derfor troppede 'bedstemor Wong' - som hun er blevet døbt i verdenspressen - op alene.

- Jeg er her bare alene. Kun én gammel dame. Hvorfor stopper I mig?

Sådan lød det ifølge South China Morning Post fra Alexandra Wong, da hun blev anholdt på gaden i Hongkongs forretningsdistrikt.

Politiet har gentagne gange brugt skrappe midler mod demonstranterne i Hongkong ...



Tidligere tilbageholdt

Den 65-årige aktivist med britiske rødder forsvandt på et tidspunkt som dug fra solen, mens demonstrationerne var på sit højeste i 2019.

Hun har senere fortalt, at hun blev tilbageholdt af kinesiske sikkerhedsstyrker, da hun var på besøg i nabobyen Shenzhen på det kinesiske fastland.

Den tidligere britiske kronkoloni Hongkong har været det eneste sted på kinesisk territorium, hvor det har været muligt at mindes de studenter, som blev dræbt, da de aktionerede på Den Himmelske Freds Plads - eller Tiananmen Pladsen - i Beijing for 32 år siden.

Forskellige organisationer og bevægelser vurderer, at alt fra 400 til flere tusinde demonstranter mistede livet, da kommunistpartiets ledelse beordrede soldater i kampvogne til at køre ind og skyde i ubevæbnede demonstranters teltlejr på pladsen.