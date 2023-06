Opsigtsvækkende boligform måske på vej

Boligformen går ud på, at købere skal have muligheden for delvist at købe og leje en bolig

En ny boligform kan være på vej til borgere i Københavns Kommune.

Torsdag vedtog Borgerrepræsentationen i kommunen et forslag, der skal gøre det nemmere for førstegangskøbere at komme ind på boligmarkedet.

Det fremgår af et mødereferat på København Kommunes hjemmeside.

Forslaget går ud på, at man vil gøre det muligt for førstegangskøbere at delvist købe og leje en bolig, indtil man har kapital nok til at erhverve sig hele boligen.

- Vi ved, at der er rigtig mange unge førstegangskøbere, som har svært ved at komme ind på ejermarkedet i København og derfor flytter ud af byen og opgiver drømmen om at eje deres eget i København. Derfor er der brug for en ny form, hvor man ikke skal lægge så meget i udbetaling, men alligevel bliver ejer, siger Jens-Kristian Lütken (V), der er beskæftigelses- og integrationsborgmester til TV 2 Kosmopol.

Inspiration fra Norge

Forslaget er fremstillet af Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Venstre, og er stærkt inspireret af et lignende tiltag i den norske hovedstad, Oslo.

Her har man oprettet boligselskabet OsloBolig, der opkøber nybyggede boliger, som de sælger videre til købere, der ønsker at benytte sig af tilbuddet om delvist at leje og købe en bolig.

Det kan ifølge kommunen eksempelvis være, at man køber 60 procent af en bolig, imens man lejer de resterende 40 procent med henblik på at købe den resterende del på længere sigt.

Tiltaget er ulovligt i Danmark på nuværende tidspunkt, og derfor er arbejdet nu begyndt på at lave en lovændring, som muliggør boligformen i Danmark.