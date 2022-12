Opsigtsvækkende fortidsfund ved E45

Med hænderne på rattet og øjnene på vejen skænker man sjældent undergrunden en tanke, når man ræser på E45.

Men det gør Museum Skanderborg og Museum Horsens' arkæologer, der har gjort et opsigtsvækkende fund langs den østjyske motorvej.

Motorvejen står over for en udvidelse med et ekstra spor i hver retning mellem Vejle og Aarhus Nord, og det har givet plads til at arkæologerne kan grave sig nærmere vores fortid - foreløbigt med stor succes.

Ved rastepladsen Ejer Bavnehøj har Museum Skanderborg eksempelvis opstøvet syv ovne, der blev brugt til udvinding af jern så langt tilbage som cirka 300 e.Kr. i den yngre romerske jernalder.

- Vi har længe kendt til en jernalderbebyggelse under mulden ved rasteplads Ejer Bavnehøj Vest, men at vi ville finde tegn på så mange spændende fund, er meget overraskende.

Annonce:

- Vi har for eksemplet lokaliseret syv ovne, der blev brugt til at udvinde jern. Ovne som vi typisk finder mange af i Vestjylland men kun sjældent i Østjylland. Så vi er spændte på at se, om de har brugt andre teknikker til at opbygge og bruge ovnene her, siger museumsinspektør Ejvind Hertz.

Søgegrøfter i forbindelse med udbygningen af E45-motorvejen. Foto: Museum Horsens

Appetit på mere

Omkring 20 minutters motorvejskørsel syd for de forhistoriske ovne var der også fangst for arkæologerne fra Museum Horsens.

Her har de fundet en sjælden pilespids, som blandt andet skulle være blevet brugt til at jage rensdyr for mere end 10.000 år siden. Fundet har dog givet arkæologerne appetit på mere.

- Pilen, som vi har fundet, stammer fra Ahrensburg-kulturen og er lavet af flintesten. Det er meget fint håndarbejde, og mon ikke pilen ender på museet en dag.

- Nu håber vi så bare, at vi også finder en jagtplads og måske endda skelettet af et helt rensdyr, siger arkæolog Marie Rasmussen.

Annonce:

Og appetitten er givetvis berettiget. E45 skal nemlig udvides på hele tre strækninger fra Sønderjyske Motorvej ved Kolding og op til Østjyske Motorvej ved Aarhus N. Det giver mulighed for yderligere arkæologiske undersøgelser af områderne, som vil ske forskudt og i takt med arbejdet.