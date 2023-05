Opsigtsvækkende fund: Knogler stak op af sandet

Kort før jul 2022 gik Asger Stuhr en tur langs Lillestrand på Østfyn, men noget særligt i sandet fangede hans opmærksom.

Det viste sig at være mørke knogler, der stak op af sandet, og politiet blev med det samme tilkaldt.

Efter politiet begyndte udgravningen, viste det sig dog hurtigt, at der ikke var tale om en kriminalsag fra nyere tid.

Det skriver Østfyns Museer i en pressemeddelelse, som sammen med ABDOU efterfølgende overtog udgravningen.

Middelalder-skelet

- I kamp mod tidevandet og tiltagende vintermørke fik vi udgravet skelettet, siger arkæolog ved Østfyns Museer, Malene Refshauge Beck.

- Der var tale om en voksen mand cirka. 20-40 år gammel, der lå på ryggen med hænderne langs siden. Der blev ikke fundet nogen genstande, som kunne fortælle os, hvornår han var fra, så derfor blev der lavet kulstof 14 datering af knoglerne.

Annonce:

Og den viste, at manden døde mellem år 1430 og 1520.

Ifølge Østfyns Museer er der formentlig tale om en druknet sømand, som er skyllet op på stranden.

Det er både muligt, at nogen har fundet sømanden på stranden og gravet ham længere ned, men det er også en teori, at liget blev dækket af et tyk lag sand og grus - for eksempel i forbindelse med en storm.

Ikke usædvanligt

- Hvis ikke Asger havde opdaget knoglerne, var de med stor sandsynlighed skyllet væk i løbet af vinteren eller dækket igen af et nyt lag sand, forklarer Malene Refshauge Beck.

Det er ikke usædvanligt, at skeletter fra middelalder-sømænd dukker op på Storebæltskysten.

Der er for eksempel fundet tre skeletter i et strandstenslag ved Slipshavn og et på Sprogø – alle mænd, skriver Østfyns Museer i pressemeddelelsen.