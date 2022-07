Opsigtsvækkende studie: En million år ældre

De ældste fund af vores forfædre kan nu dateres endnu længere tilbage.

Fossiler fra Sterkfontain-grotterne i Sydafrika - kaldet 'Menneskehedens vugge' - er nemlig ikke mindst to, men hele tre millioner år gamle.

Det viser et nyt studie ifølge britiske The Guardian.

Gammelt fund

I grotterne sydvest for Johannesburg fandt forskere i 1947 resterne af et skellet fra homo sapiens' forfædre Australopithecus, som har fået navnet 'Fru Ples'.

Hun blev oprindeligt vurderet til at have gået på jorden for mellem 2,1 og 2,6 millioner år siden. Men det er altså sket mindst 1 million år tidligere, fortæller geolog Laurent Bruxelles, en af ​​forfatterne til studiet:

- Det var bizart at se nogle Australopithecus være i god stand efter så lang tid, siger geologen.

Det var imidlertid fundet af et andet, næsten komplet Australopithecus-skelet i Sterkfontain i 1994, som fik forskerne på sporet.

Lillefod

Og det var nemlig fundet af 'Lillefod'. Forsker fra Witswatersrand Universitet fandt den lille skabning i Sterkfontein-grotterne for 28 år siden. De navngav ham Lillefod.



Han er verdens mest komplette forhistoriske skelet til dato, og det store trækplaster i området kaldet Cradle of Humankind - Menneskehedens Vugge. Stedet, hvorfra vi alle stammer.

Han menes at være 3,7 millioner år gammel, hvorfor forskerholdet ledet af Laurent Bruxelles ikke mente, at der kunne være så stor aldersforskel på de to fund.

Analyser af begge fossiler har nu altså klarlagt, at Lillefod og Fru Ples har vandret rundt på jorden i en periode noget tættere på hinanden.