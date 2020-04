Opskrift afsløret: Nu kan du lave 'kötbullar' derhjemme

IKEA har under coronavirussen valgt at dele opskriften på deres populære kødboller

De fleste har nok på et eller andet tidspunkt smagt en kødbolle fra den svenske møbelgigant IKEA.

Ligesom møblerne har retten altid været en del af konceptet, og måske har du også sammen med møblerne købt en pose kötbullar, som du kunne spise derhjemme.

Nu har kæden besluttet at udgive en alternativ opskrift på de lækre boller, så man kan få smagen af Sverige og IKEA derhjemme.

Det skriver IKEA UK i en pressemeddelelse, der er blevet delt sammen med opskriften som CNN bringer.

'Vi ved at nogle mennesker savner vores kødboller, så derfor har vi besluttet at udsende en opskrift med ingredienser, der er lette at finde derhjemme', det fortæller Lorena Lourido, der er manager i IKEA i en pressemeddelse.

'Det kan være hårdt at være hjemme, men vi vil gerne gøre alles liv lidt nemmere. Bon appétit eller smaklig måltid, som vi siger i Sverige', lyder det.

Her kan du se opskriften:

500 gram oksekød

250 gram svinekød

Et løg fint hakket

En fed hvidløg (hakket eller knust)

100 gram rasp

Et æg

Fem spiseskeer sødmælk

Salt og peber

Flødesovsen:

En smule olie

40 gram smør

40 gram mel

150 ml grøntsagsboullion

150 ml oksekødsboullion

150 ml fløde

2 teskeer soya

1 teske dijonsennep

Sådan gør du:

Bland okse og svinde kød sammen med løg, hvidløg, rasp, æg. Tilsæt mælk og salt og peber. Form dom i små boller. Sæt dem på en ren tallerken med noget over, og sæt dem i køleskabet i to timer. Kom dem i en pande med olie. Når panden er varm tilsættter du dine kødboller og venter, til de er brune over det hele. Når de er færdige skal de i et ildfast fad og overdækkes. Så skal de ind i ovnen på 180 grader i 30 minutter.

Sådan laver du flødesovsen:

Smelt smørret i en pande. Tilsæt mel og varm op under omrøring i to minutter Tilsæt grøntsagsboullion og oksekødsboullion og bliv ved med at røre rundt. Tilføj fløden, soya og dijonsennep. Lad det kog og blive tykt, mens du rør i sovsen. Smaklig måltid!

Ekstra Bladet har været i kontakt med IKEA Danmark omkring opskriften.