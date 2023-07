Optag på velfærdsuddannelser er stabiliseret på meget lavt niveau

Et generelt fald på de fire store velfærdsuddannelser er med årets optag nogenlunde stabiliseret. I hvert fald på nogle af uddannelserne.

Det viser tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

I år er der blevet optaget 11.647 studerende på de fire velfærdsuddannelser, der omfatter sygeplejerske-, socialrådgiver-, pædagog- og folkeskolelæreruddannelsen.

Det er et fald på en procent fra sidste år, hvor der samlet blev optaget 11.812 ansøgere.

Kigger man på de fire uddannelser under et, er der tale om et fald for fjerde år i træk, men på to af uddannelserne er der faktisk blevet optaget flere.

Det gælder for socialrådgiver- og sygeplejerskeuddannelsen.

Her er der blevet optaget en procent flere, hvilket vil sige, at det holder sig nogenlunde på samme niveau som sidste år.

Uddannelsen til folkeskolelærer har optaget en procent færre ansøgere end sidste år, så her er der tale om et mindre fald fra 2022.

Men for pædagoguddannelsen er der sket yderligere et fald i årets optagelsestal.

Fem procent færre er blevet optaget i år. Konkret betyder det, at 187 færre er blevet optaget på pædagoguddannelsen sammenlignet med sidste år.

I forvejen var antallet af optagne på velfærdsuddannelserne sidste år 14 procent lavere end i 2019, før coronaepidemien ramte.

I år er det samlede optag på velfærdsuddannelserne 15 procent lavere end i 2019.

Hos Danske Professionshøjskoler havde forkvinde Camilla Wang gerne set, at udviklingen for alvor var vendt i år.

- Det bekymrer os, at vi oven på sidste års meget markante fald på alle fire velfærdsuddannelser ikke rigtig ser, at udviklingen vender i år.

- Når det yderligere falder på pædagoguddannelserne, så er det grund til ekstra bekymring, fordi uddannelsen havde et stort fald sidste år og den generelt i flere år bare er faldet og faldet, siger hun.

Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund (M) mener, at der er grund til at være 'meget forsigtig optimist'.

- For lærer, socialrådgiver og sygeplejerske ser det ud til, at vi har stoppet blødningen - at faldet er stoppet. Det skal man selvfølgelig være varsom med at konkludere, men det ser ud til, at vi er lykkedes med det for nu.

- Når det så er sagt, er det på baggrund af nogle meget lave tal - og også for lave, siger hun.

Ifølge Camilla Wang skal der investeres mere i uddannelserne, så de kan blive gode og attraktive. Men der skal også investeres i muligheder for de studerende, når de bliver færdige og vil gøre karriere og videreuddanne sig.

Christina Egelund siger, at politikerne på Christiansborg er i gang med at arbejde for at ændre udviklingen.

For eksempel er det aftalt, at der skal laves en ny pædagoguddannelse. Og så kigger de også på de andre professionsrettede uddannelser.

- Der er selvfølgelig behov for løbende at reformere de her uddannelser, siger uddannelses- og forskningsministeren.