Optager film i skimmel-kloster: - Det er fandeme løgn

- Det er fandeme løgn.

Sådan tænkte Henrik Moesgaard Thorup, da han for nylig læste i avisen, at der bliver optaget en spillefilm i Hellig Kors Kloster i Lem, der er fyldt med farlig skimmelsvamp.

Den 34-årige vestjyde blev for to år siden alvorligt syg, formentlig efter at have opholdt sig i klosteret en hel dag på en opgave for sit daværende uddannelsessted, VIA University College.

Faktisk blev han så syg af skimmelsvampen, at han i dag er sygemeldt og hver dag tager adskillige smertestillende piller bare for at kunne få hverdagen til at hænge nogenlunde sammen.

Henrik blev alvorligt syg efter sit besøg i klosteret, der ses i baggrunden af billedet. Han var formentlig særligt udsat, fordi han tidligere er blevet opereret på den ene lunge. Foto: Ernst van Norde

- Jeg er langtidssygemeldt, og jeg kan aldrig igen arbejde som håndværker. Jeg kan dårligt klare at lege med mine børn.

- Det føles, som om at jeg konstant har to-tre strikkepinde, der går tværs gennem mine nyrer. Den smerte går jeg rundt med hver dag, har han tidligere fortalt til Ekstra Bladet.

Derfor er Henrik Moesgaard Thorup meget uforstående over for, at man de kommende måneder har valgt at optage store dele af filmen 'Kærlighedens gerninger' i klosteret.

- Hvor mange mennesker skal blive syge dernede, før de lukker det kloster, spørger han.

Ansat kun til at håndtere skimmel

Det er produktionsselskabet Paloma Productions, der står bag filmen, hvis cast indtil videre ikke er blevet offentliggjort.

De har i samarbejde med folkene bag klosteret og medarbejdere i Ringkøbing-Skjern Kommune lavet en række forholdsregler for at få midlertidigt bugt med skimlen i perioden, der filmes.

Medejer af Paloma Productions Julie Walenciak har således tidligere oplyst til Holstebro Struer Dagbladet, at man har ansat en medarbejder til udelukkende at håndtere skimmelsvamp-angrebet, før man i maj kunne begynde at optage.

Så mange piller tager Henrik Moesgaard Thorup hver dag. Alligevel har han mange smerter. Foto: Ernst van Norde

Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview med Julie Walenciak, men uden held.

I et mailsvar skriver hun, at selskabet blev gjort bekendt med situationen, inden optagelserne gik i gang.

'Derfor har vi naturligvis allieret os med eksperter i skimmelsvamp, som har foretaget de fornødne foranstaltninger for at gøre Hellig Kors Kloster til en i alle henseender sikker og helbredsmæssigt forsvarlig arbejdsplads i dén periode, hvor vi i forbindelse med vores spillefilmsoptagelser opholder os på klosteret,' skriver hun.

Man forventer, at optagelserne vil give klosteret en lejeindtægt i omegnen af 100.000 kr. - Det luner da med sådan en lejeindtægt, har leder af klosteret Carsten Dalsgaard Hansen tidligere udtalt til Lemvig Folkebladet. Foto: Ernst van Norde

Men det giver Henrik Moesgaard Thorup ikke meget for.

- Det er jo fint, at de tager forholdsregler. Men hvad så, hvis filmen bliver en succes, og folk begynder at valfarte til klosteret, hvor de kan risikere at blive syge, siger han.

Fra arbejdsom vestjyde til langtidssygemeldt 13. april 2021 Henrik Moesgaard Thorup og hans klasse besøger Hellig Kors Kloster i forbindelse med en studieopgave. Allerede et døgn senere begynder Henrik at blive syg med influenza-lignende symptomer og er syg i ugevis. Man opdager senere forandringer på den ene lunge, men konkluderer, at det ikke er farligt. 9. oktober 2021 Henrik Moesgaard Thorup begynder at tisse blod og bliver indlagt. Under indlæggelsen oplever han blandt andet kraftige smerter i nyrerne. Han bliver udskrevet fire dage senere, men indlæggelsen skal vise sig kun at være den første i et langt og kompliceret sygdomsforløb. 5. november 2021 Hospitalslægerne tager en biopsi af Henrik Moesgaard Thorups bækken, blandt andet for at undersøge, om han kan have kræft i nyrerne. 18. november 2021 Henrik Moesgaard Thorup og hans hustru får besked om, at man har fundet spor af svamp. På det tidspunkt er man ikke klar over, at der er tale om skimmelsvamp, så man igangsætter behandling mod en mere almindelig type svampeinfektion. I perioden efter fortsætter han med at have feber, og smerterne vender tilbage. 23. december 2021 Man finder indikation på, at Henrik Moesgaard Thorup er inficeret med skimmelsvamp, og at der muligvis er tale om en invasiv aspergillus-infektion - en sjælden og meget alvorlig lidelse. Han kommer nu i den rette behandling. Henrik bliver af lægerne spurgt, om han har opholdt sig et sted med skimmelsvamp. Først da går det op for ham, at han kan være blevet syg på klosteret. 2. november 2022 Henrik Moesgaard Thorup har længe døjet med smerte så grelle, at han dårligt kan sove om natten. Det skyldes ifølge Henriks læger formentlig, han har haft en svampeinfektion, som har sat sig i den ene nyre og forårsaget små blodpropper og arvæv på nyrerne. I en rapport udarbejdet af Arbejdsmedicinsk Klinik i Gødstrup konstaterer lægerne nu, at det er sandsynligt, at Henrik har været eksponeret for skimmelsvamp på klosteret, og at der kan være en mulig sammenhæng mellem det og udviklingen af systemisk svampeinfektion og nyresygdom. Der er ikke fundet anden forklaring på en årsagsmæssig sammenhæng, skriver de og konkluderer desuden, at hans smerter er kroniske. 14. april 2023 Henrik Moesgaard Thorup får udarbejdet en lægeattest ved sin læge. Her konkluderes det, at hans funktionsniveau er betydeligt nedsat på grund af de mange smerter, at prognosen for at han en dag kan blive symptomfri er dårlig, og at der ikke findes nogen behandling. Henrik vil formentlig aldrig igen kunne varetage et moderat eller hårdt fysisk arbejde. Vis mere Vis mindre

To andre blev syge

Henrik er ikke den eneste, der er blevet syg af at opholde sig på klosteret.

Parret, der leder det, har tidligere udtalt til Ringkøbing Skjern Dagblad, at de selv er flyttet derfra på grund af helbredsrisici.

Det skete, efter at to personer, der lejede det i en uge, blev syge.

Det skimmelramte kloster har siden da har været lukket for overnatninger.

- Jeg forstår ikke, hvorfor man vil gamble med at sende folk derned, siger Henrik Moesgaard Thorup.

Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview med personerne, der driver Hellig Kors Kloster, men uden held.