Optøjer i Frankrig: - En bombe, der kan eksplodere igen-igen-igen

Flere end 660 personer er anholdt under protester i Frankrig. Det er 'en form for bitterhed', der kommer til syne i gaderne, og som kan udløses når som helst, mener ekspert

- Det ligger dog stadig som en bombe, der kan eksplodere igen og igen og igen. Det er altså den bombe, man (myndighederne, red.) skal se at få demonteret.

Det er lektor Henrik Prebensens dom over den voldsomme situation, der udspiller sig i Frankrig netop nu med protester i gaderne efter drabet på en 17-årig.

Den franske præsident, Emmanuel Macron, har planer om at stable endnu et krisemøde på benene, da ordensmagten for tredje dag i streg forsøger at skabe ro.

Løser det ikke

Der er i forvejen udgangsforbud flere steder i landet i aften- og nattetimerne og indsat 40.000 betjente.

- At man indsætter en frygtelig masse politistyrker for at få ro i gaderne, løser overhovedet ikke problemet. Tværtimod.

- Jeg tror ikke, at præsidenten (Macron, red.) er særlig opsat på at forøge voldsudøvelsen og tro på, at det kan løse nogle problemer. Men der er ikke nogen, der har en god løsning på det, lyder det fra lektor Henrik Prebensen, der bl.a. forsker i moderne fransk politik og samfundsforhold ved Københavns Universitet, til Ekstra Bladet.

Ligger latent

At myndighederne kan mærke folkets vrede på denne måde, er set før i det franske.

- Det ligger latent i samfundet. Der er nogle spændinger mellem nogle indvandrere, der er samlet i kvarterer under nogle relativt isolerede forhold. De har en følelse af at være marginaliseret, og at de derfor ikke har de samme muligheder som andre i Frankrig. Det samler sig sammen til en form for bitterhed. Det giver de udtryk for her, siger Henrik Prebensen fra Københavns Universitet og tilføjer:

- Et yderligere bidrag til spændingerne er de religiøse modsætninger.

Det er eksempelvis forbudt at bære religiøse tegn i offentlige institutioner, forklarer lektoren.

Der er indsat 40.000 politibetjente for at få ro i de franske gader efter drabet på en 17-årig dreng.

Spændingerne har været kendt siden 1950'erne, da de første fremmedarbejdere kom til Frankrig fra Algeriet.

- Det er tit unge mennesker, der er indstillet på at bruge vold ... tilsyneladende. Også mod hinanden, da der er meget bandekriminalitet.

- Er drabet så en anledning til at kunne udtrykke denne vrede?

- Jeg tror ikke, at man kan sige, at der har manglet en anledning. Man kan sige, at det hele tiden har ligget som en bombe. Så skal der bare smides en tændstik, så eksploderer det. Og tændstikken er, når sådan noget sker.

Sådan så det ud i en forstad til Paris 29. juni.

Tilbage til 2005

Tidligere på året var der protester mod pensionsreformen, og for år tilbage var det den økonomiske reform, der satte sindene i kog, hvor De Gule Veste fyldte gadebilledet.

Men det er altså ikke de samme typer, der går på gaden, når en 17-årig bliver skudt på klos hold af en betjent.

For at forstå hvorfor helt unge går amok i gaderne, skal tiden spoles tilbage til 2005.

Avisudklip fra Ekstra Bladet 7. november 2005. Dengang var det 11. dag i streg med uroligheder i Frankrig, efter at to unge var blevet dræbt.

- Dengang var det endnu mindre flagrant. Det var to unge mænd, som skulle anholdes og blev forfulgt af betjente. De søgte tilflugt i et elektronisk højspændingstransformatorhus, hvor de kom til at ramme nogle af installationerne, så de blev dræbt.

- Det udløste en voldsbølge af nogenlunde samme omfang som det, vi ser nu med brændte biler og angreb på bygninger.

Selvom situationen ikke er den samme som i 2005, fik ordensmagten dog skylden for de to unges død.

Hvordan og hvornår de voldsomme optøjer vil få en ende, må tiden vise.

Henrik Prebensen gætter på, at det vil 'ebbe ud' i løbet af nogle uger. Måske endda dage.