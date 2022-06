Organisation om hofkok: - Den værste sag, vi har set

Ved du noget? Så kontakt journalisterne på lve@eb.dk - alle henvendelser behandles fortroligt

’En fuldstændig vanvittig sag helt uden for nummer.’

Sådan betegner Freja Brandhøj, der er politisk chef i restauratørernes brancheorganisation, Danmarks Restauranter og Caféer (DRC), det, at 17 tidligere ansatte og elever på Sallingsund Færgekro, søndag i Ekstra Bladet fortalte, hvordan indehaveren, 64-årige Jens-Peter Skov, i årevis har krænket dem psykisk og seksuelt.

- Det, der er sket her, er simpelthen så grotesk, at det er svært at sætte ord på. Der har jo længe været talt om problemer med grænseoverskridende adfærd og dårlig arbejdskultur i dele af branchen, men vi har aldrig hørt om noget tilnærmelsesvis tilsvarende det, der nu er kommet frem i den her sag, siger hun.

'Bak dem op'

Ud af de i alt 17 tidligere elever og medarbejdere, der i weekenden fortalte om grænseoverskridende oplevelser med Jens-Peter Skov, var det kun de to tidligere kokkeelever, Andreas Jensen og Tommy Wichmann, der ønskede at stå frem med navn.

De resterende ville med henvisning til Jens-Peter Skovs status som mangeårig samarbejdspartner til kongehuset og deraf magt i den branche, de fleste stadig arbejder i, kun medvirke anonymt - og det er noget, der i dag får DRC til at komme med en klar opfordring:

- Det er så vigtigt, at vi alle sammen værner om alle dem, der tør gå forrest og sørge for, at de her sager kommer frem i lyset. Det er svært at stå frem, og det er vigtigt, at det bliver gjort, og jeg håber, at alle, der har oplevet noget lignende, vil anmelde det, siger Freja Brandhøj. Hun tilføjer:

- Den her sag er for os som brancheorganisation pisseærgerlig for at sige det ligeud, men vi må også forsøge at vende den til noget positivt og bruge den til at få sagt: Nu må vi få ryddet op. Det er der behov for.

Freja Brandhøj er politisk chef i DRC, som er en brancheorganisation af og for restauratører. DRC er restaurationsbranchens største repræsentant med over 1.500 medlemsvirksomheder. Foto: DRC

- Det må ikke ske

Og netop, at der generelt er behov for at få ryddet op i kulturen i dele af restaurationsbranchen, er noget, DRC er meget bevidste om, fortæller brancheorganisationens politiske chef.

- Vi har at gøre med en branche med mange unge mennesker, hvor der ofte er alkohol, og hvor man arbejder til sent om aftenen, og hvor der virkelig kan opstå nogle uhensigtsmæssige situationer, og det gør det bare så vigtigt, at man har en helt klar kommunikation om, hvordan det håndteres, hvis de her situationer opstår, siger hun.

Udadtil fremstår den mere end 80 år gamle Sallingsund Færgekro på Mors som en af Danmarks mest idylliske afkroge, men bag de røde murstensmure er unge mænd i årevis blevet seksuelt og verbalt antastet af kroens ejer, Jens-Peter Skov. Foto: Ernst van Norde

- Det handler om noget så simpelt som at få skrevet ned i personalehåndbogen, hvad det er for en kultur, man har på sin arbejdsplads, og at der er nogle ledere, der tager ansvaret for at få det stoppet, hvis nogen opfører sig uhensigtsmæssigt. Om at have en whistleblowerordning eller som minimum en arbejdsmiljørepræsentant. Det skal tages seriøst, og man skal af med de ledere, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt.

- Der har desværre nok i alt for mange år været den holdning, at den slags bare var noget, man måtte leve med, og der håber jeg, at en sag som den her kan være med til sætte fokus på, at sådan er det ikke. Sådan noget må simpelthen ikke ske, siger Freja Brandhøj.