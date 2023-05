Organisation slår alarm: 'Det skal stoppes'

Der er mangel på olivenolie. Og det har fået flere spanske producenter til at tage ufine metoder i brug, advarer organisation

Tørke og hedebølger.

Den spanske produktion af olivenolie er under pres, og for nylig slog landets organisation for småbønder (UPA) alarm.

Som følge af manglen på olivenolie er flere producenter nemlig begyndt at svindle med indholdet af de grønne flasker. Det varsler organisationen i en pressemeddelelse, skriver norske VG.

Nærmere bestemt blander producenterne anden olie - som eksempelvis solsikkeolie - sammen med olivenolien. Og det kan risikere at skade tilliden til branchen.

'Det kan have store konsekvenser for branchen som helhed. Når producenterne blander olierne, skader det produktets image. Det skal stoppes øjeblikkeligt,' skriver organisationen i pressemeddelelsen.

Hedebølger kan være på vej

Advarslen lød i slutningen af april, men problemet er langtfra løst.

Det er nemlig de varme temperaturer, der sætter olivenolieproduktionen under pres. Og med vejrfænomenet El Niño på trapperne, bliver det formentlig kun værre.

Den Meteorologiske Verdensorganisation (WMO) meldte i begyndelsen af maj ud, at der er en stigende sandsynlighed for, at El Niño udvikler sig senere i år.

La Niña og El Niño dækker over perioder med henholdsvis lavere eller højere overfladetemperaturer i det centrale og østlige Stillehav.

- Vi har lige haft de otte varmeste år, der er registreret - selvom vi har haft en afkølende La Niña i de seneste tre år, og den har fungeret som en midlertidig bremse på den globale temperaturstigning, sagde WMO's generalsekretær, Petteri Taalas, i den forbindelse.

- Udviklingen af El Niño vil højst sandsynligt føre til en ny stigning i global opvarmning og øge risikoen for at slå temperaturrekorder, fortsatte han.

Stor prisstigning

Også Eigil Kaas, klimaforsker ved Nationalt Center for Klimaforskning hos Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), vurderer, at den mulige El Niño-udvikling kan medføre konsekvenser for vejr og klima globalt.

- Det er ikke én til én. De forskellige El Niñoer fører til forskellige konsekvenser.

- En meget typisk konsekvens er, at det for eksempel bliver ekstremt varmt i Alaska. I Europa er der ikke helt så tydelige konsekvenser - i hvert fald ikke i Nordeuropa, sagde han.

Til gengæld er der en ret høj sandsynlighed for, at temperaturen i Middelhavsområdet bliver væsentlige højere, end den normalt er, sidst på sommeren.

Hvis det sker, kan det bidrage til, at produktionen af olivenolie - og omkostningerne ved den - altså i endnu højere grad kommer under pres.

Priserne er allerede steget massivt. Siden juni sidste år er prisen på olivenolie således steget med knap 60 procent.

'Solsikkeolie koster omkring 3 euro mindre pr. liter end olivenolie. Det er ikke svært at regne ud, hvorfor producenterne har taget den her praksis i brug,' skriver UPA i pressemeddelelsen.