Organisationer forventer rekordmange ansøgere til julehjælp

Flere hjælpeorganisationer åbner mandag for, at familier kan søge om årets julehjælp.

Igen i år er forventningen, at antallet af ansøgere vil ligge på et rekordhøjt niveau.

Det fortæller Lars Lydholm, der er informationschef i Frelsens Hær. Han forventer, at omkring 11.000 familier vil ansøge hos dem.

- Vi forventer egentlig, at vi får et rekord antal ansøgere ved, at det stabiliseres på et rekordniveau. Vi forventer ikke store stigninger, men vi forventer heller ikke fald, siger han.

Samme toner lyder fra Dansk Folkehjælp, som er Danmarks største uddeler.

Her bistod man sidste år 14.000 familier med gavekort og tilskud til gaver for en værdi af 1800 kroner, fortæller generalsekretær Klaus Nørlem.

- Vi har støt set stigninger til julehjælp de senere år. Der har vi så samtidig oplevet, at coronaperioden i Danmark har været endnu en stigning oveni, siger han.

Stigende priser

Hovedparten af dem, der søger om julehjælp er ifølge hjælpeorganisationerne borgere på overførselsindkomst, som har hjemmeboende børn.

Men i gruppen er også personer, som har indkomster i den lave ende.

Det kan være familier eller enlige forsørgere, som søger.

Sidste år var det ifølge organisationerne især coronakrisen, som fik flere til at ansøge om hjælp. Årsagen var for nogle, at de havde mistet deres arbejde, mens andre oplevede, at priser på el og varme steg, fordi de var mere hjemme.

Men efter at Danmark er blevet fri for coronarestriktioner, er det i år stigende priser generelt i samfundet, som ventes at få flere til at søge, siger Lars Lydholm.

- Vi har nok en forventning om, at folk er fattigere i år. Altså, at deres rådighedsbeløb er lavere. Ikke fordi de har fået færre penge udbetalt, men simpelthen fordi varme, elektricitet, mad og så videre er blevet dyrere, siger han.

Ikke nok til alle

Klaus Nørlem siger, at mange af familierne lever med et rådighedsbeløb, der er så lavt, at selv små stigninger i priserne har betydning.

- Vi møder rigtig mange enlige forsørgere, som har et rådighedsbeløb mellem 2500 og 3000 kroner om måneden. Det er til en hel husstand: mad på bordet, tøj på kroppen, tandlægeregninger og de oplevelser, ens børn også skal have adgang til.

- De prisstigninger, vi hører om, kommer derfor til at presse de her familier meget. For de har jo en rigtig stram økonomi, og der er ikke plads til ekstraomkostninger, siger han.

Men ikke alle får hjælp. Det afhænger nemlig af, hvor mange penge der bliver samlet ind.

- Ofte er det bare sådan, at vi arbejder med en langt større ansøgerskare, end vores midler rækker til. Så igen i år vil det sandsynligvis være sådan, at vi skuffer nogle af dem, der vil ansøge om julehjælp, siger Klaus Nørlem.

Fristen for at ansøge om julehjælp er 30. november.