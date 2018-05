Osama Marzouk spiser kun om aftenen: Sulten er ikke det værste

Halsen snurrer sig rundt om stemmen flere gang i løbet af interviewet. Osama Marzouk deler efternavn med komikeren Omar Marzouk. De er brødre. Men modsat Omar Marzouk holder 36-årige Osama Marzouk lige nu ramadan.

Selv om han godt ved, at det medfører diverse skældsord at fortælle omkring islam, har han indvilget i at fortælle Ekstra Bladet, hvordan de første timer af ramadanen har været.

Den startede natten til torsdag, og den varer frem til 15. juni plus/minus et par dage, alt efter hvornår månen ses i Saudi-Arabien.

- Jeg tog den sidste tår vand klokken tre i nat, fortæller Osama Marzouk.

Glemmer at spise

Han er tørstig, da Ekstra Bladet taler med ham omkring klokken 17 torsdag. Men han må først indtage føde eller drikkelse klokken 21.20 torsdag aften.

Osama Marzouk er muslim, og han er startet på ramadanen klokken tre natten til torsdag. Klokken 21.20 torsdag aften må han igen spise. Foto: Henning Hjorth

Han er opvokset i Danmark, bor i København, og han arbejder som flymekaniker. Heldigvis, fortæller han, arbejder han om natten:

- Jeg møder først klokken 20, så det påvirker ikke mit arbejde, at jeg faster. Og når jeg arbejder, glemmer jeg nogle gange at spise, fordi tiden flyver.

Han fortsætter:

- Mine kollegaer har det fint med, at jeg faster. Min makker sætter sig faktisk ned og spiser med mig, når fasten stopper om aftenen.

- For mig selv

- Grundlæggende gør jeg det mest for mig selv. Hvis folk er sure over det, må det være op til dem selv. Så længe de ikke slår folk ned. Det er jo et frit valg, om man vil være muslin. Hvis folk spørger ind, svarer jeg. Jeg kan ikke svare på alt, så nogle gange skal jeg sætte mig ned og læse op på det. Så lærer jeg jo også noget, griner Osama Marzouk.

Han har aldrig overvejet at springe ramadanen over. Heller ikke dengang, hvor han var teenager, og hvor man typisk er Rasmus Modsat.

- Men jeg havde en overgang nedsat nyrefunktion, og der sagde lægerne, at jeg ikke måtte faste. I årene efter forsøgte jeg at faste, men jeg fik ondt i nyrerne, så jeg måtte droppe det igen. Men de seneste par år, har jeg kunnet holde fasten.

- Hvordan har man det i kroppen, når 30 dages smalkost er gennemført?

- Man har det faktisk fint. Man kan godt mærke, at kroppen er blevet renset, og at man har gjort noget for sin krop. Og det er videnskabelig bevist, at det er sundt - måske ikke 12-14 timer i døgnet, siger han, men slår samtidig fast, at det jo ikke er alle, som skal faste:

Vil følge traditionen til sin dødsdag

- Hvis man er syg, kan man faste de tabte dage, når man er blevet rask. Men er man kronisk syg, og det ikke er muligt at faste, betaler man, hvad der svarer til 60 kroner om dagen til de fattige, så de har råd til at få et måltid, når fasten slutter om aftenen. Taksten er normalt, hvad et måltid koster i det pågældende land, og det skal så ganges med 30 dage.

- Men hvorfor gør du det?

- Jeg har min religion, som jeg tror på, og der er nogle regler i den, som man skal følge. Jeg kan ikke se, hvorfor jeg skulle springe ramadanen over, når jeg er muslim. Jeg vil følge reglerne til den dag, hvor jeg dør.

Osama Marzouk vil fortsætte med at holde ramadan til den dag, han dør. Foto: Henning Hjorth

- Der er jo mange, som bliver irritable, når de er sultne. Gør du ikke det?

- Jeg bliver ikke irriteret. Jeg er en rolig person, så på den måde påvirker det mig ikke. Sulten er ikke det værste. Det er mere tørsten for mit vedkommende. Det kan være hårdt, og når man kommer hen sidst på dagen, kan det godt være nødvendig at spare på snakkeriet, ellers bliver jeg helt tør i halsen.

Når klokken slår 21.20, er ritualet fast:

- Vi gør som vores profet, og derfor starter jeg med nogle dadler, som han gjorde. Bagefter drikker jeg noget vand. Derefter spiser jeg det, som jeg har planlagt at spise. Og når jeg har spist, beder jeg.

- Men har du ikke bare lyst til at tømme vandhanen?

- Nej, griner Osama Marzouk og fortsætter så i et mere normalt toneleje:

- Det skal helst afspejle, hvordan vores profet levede, så jeg gør tingene stille og roligt i den rigtige rækkefølge. Jeg har dog ikke undersøgt, hvorfor man starter med dadler. Måske fordi de er søde, og man har brug for noget sukker. Og så elskede vores profet dadler, siger han.