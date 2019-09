Oscar fik et chok: Fangede 'alien'-fisk

Da svenske Oscar Lundahl tog på fisketur ud for den norske kyst, fangede han noget, som han ikke lige havde regnet med

- Jeg var ret chokeret, jeg vidste ikke, hvad det var.

Sådan siger Oscar Lundahl, efter han under en fisketur ud for Norges kyst trak en fisk i land. Og man forstår ham godt - fisken ligner nemlig ikke noget fra denne planet.

Oscar Lundahl fra Bjärred i Sverige var taget ud for at fange Hellefisk i den nordlige del af Norge, da han endte med også at hive den kuriøse fisk i land.

Det skriver svenske Svt.se.

Turen havde været en succes, for Oscar Lundahl og hans ven havde allerede hevet to hellefisk i land. Men den tredje fisk var ikke helt, som de forventede.

- Det var vildt chokerende. De første to, vi trak op, var hellefisk. Det var det, vi gik efter, så vi var sygt lykkelige. Så så vi, at der sad noget underligt på den sidste krog, siger han.

De havde fanget en såkaldt nordlig skolæst, som lever på meget store dybder på mellem 200 og 3000 meter. Den har et særpræget udseende i form af dens kæmpestore øjne, og den kan blive op til 25 år gammel.

- Den minder lidt om en alien, og jeg har siden læst at den i græsk mytologi siges at have fået sit hoved fra en løve og halen fra en drage, siger Oscar Lundahl.

Siden har de to mænd fået beskeder fra nyhedsmedier i hele verden, der vil høre nærmere om den mærkelige fisk, som de valgte at tage med hjem og spise.

- Den var absolut smagfuld og god! Kødet var hvidt og minder om en havkat i konsistens, siger han.