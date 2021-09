Osende selvironi da Mary kom forbi

Nok var der fint besøg fra kronprinsesse Mary, og nok ventede der en vis anstrengelse forude, da Team Skravl søndag ved Honnørkajen i Aalborg nærmede sig startskuddet til One Mile - cirka 1.6 kilometer - ruten rundt i de aalborgensiske gader, men det kunne ikke lægge en dæmper på det gode humør hos fem mere eller mindre handicappede deltagere i Royal Runs nordjyske udgave.

Den kvindelige kvintet bestod af to gange mor og datter og en veninde, og de var alle debutanter i den kongelige begivenhed, der tiltrak over 14.000 løbere alene i Aalborg, som forvandlede en normalt søvnig søndag med halvtomme gader til en folkefest med store og små såvel som unge og gamle.

Kronprinsesse Mary måtte tage mange selfies, da hun mødte folket en søndag i Aalborg. Foto René Schütze

Team Skravl lagde ikke skjul på noget som helst, tværtimod, og det var med et selvironisk glimt i øjet og samtidig stolthed i stemmen, at Lena Flindt Nielsen uddybede, hvad der lå bag kvintettens holdnavn.

- Vi er alle fem af forskellige grunde fulde af skruer, metal, titanium og en enkelt mekanisk hjerteklap. Hvis vi havde været daggamle kyllinger, havde man nok kappet hovedet af os i en fart.

Lotte Jørgensen - den anden af de to døtre i flokken udover Lena Flindt Nielsen - var klar til at skubbe sin mor, Marie Jørgensen med den mekaniske hjerteklap, i kørestol hele vejen til mål på Budolfi Plads med et smil på læberne.

- Vi har en skøn dag med hyggeligt samvær, og så skal der selvfølgelig være plads til et godt grin. Også selvom vi griner af os selv, lød det med et, ja, grin fra Lotte Jørgensen.

Mary var ikke tilfreds

Susanne Eriksen, der brækkede nakken i fjor efter et fald, er glad for, at Lena Flindt Nielsen, der er født med en ryglidelse og derfor går med stok, fik den gode idé med Royal Run.

- Det sociale fylder jo meget, og jeg håber ikke, at det er sidste gang, vi er med, sagde Susanne Eriksen.

Royal Run i Aalborg måtte skrotte 15.000 af de klassiske, kongeblå t-shirt, da løbet blev coronaaflyst i fjor, så appetitten var formentlig ekstra stor ikke kun her, men også de øvrige steder rundt i landet, hvor i alt 77.000 deltagere enten var med i One Mile, fem kilometer løb som kronprinsesse Mary eller 10 kilometer distancen som hendes mand, kronprins Frederik, der løb med både i Sønderborg, Odense og København. Bornholm lagde som det femte og sidste sted asfalt til den tredje udgave af motionsløbet.

Kronprinsesse Mary var flankeret af Aalborgs socialdemokratiske borgmester, Thomas Kastrup-Larsen, og adskillige sikkerhedsfolk i løbetøj og uden navn ved deltagernumrene som hos de øvrige mange gående og løbende. Foto René Schütze

Kronprinsesse Mary tilbagelagde de fem kilometer på 27 minutter. En ganske habil tid, men selv var hun ikke helt tilfreds.

- Jeg kunne godt have ønsket mig lidt mere overskud, sagde hun og roste så til gengæld deltagere og tilskuere for at have skabt en fantastisk stemning.

Større motivation

Midt imellem Team Skravl og kronprinsesse Mary, der blev i målområdet og skrev autografer og lod sig forevige med folket på adskillige selfies i op mod 25 minutter efter at have krydset målstregen, stod Tine Gade Hansen klar i løbeskoene med sine to døtre, Sofie på 10 og Olivia på syv år.

43-årige Tine Gade Hansen og døtrene Sofie på 10 og Olivia på syv år så ud til at være topmotiverede til Royal Run i det omskiftelige, men lune septembervejr i Aalborg. Foto René Schütze

- Motivationen er klart større, når man iklædes et deltagernummer med navn, og der samtidig er heppende tilskuere langs ruten, forklarede den 43-årige afdelingsleder i en ingeniørvirksomhed. Tine Gade Hansen deltog for tredje gang af tre mulige og lignede ikke umiddelbart én, der ville få vanskeligheder med at nå i mål.

- Jeg er medlem af løbeklubben AMOK her i Aalborg og løber to til fire gange om ugen, fortalte Tine Gade Hansen, der ud over familiehygge også værdsætter den royale deltagelse.

- Det er bare et ekstra krydderi, at de kongelige er lokomotiver for en begivenhed, der inspirerer alle til at bevæge sig og motionere. Det er kun positivt, tilføjede Tine Gade Hansen.