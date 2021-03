Oslo slår smitterekord

352 nye smittetilfælde i Oslo giver den norske hovedstad en kedelig rekord. Det er nemlig det hidtil højeste antal smittede, der er blevet registreret på et døgn.

De seneste syv dage er der i gennemsnit fundet 237 smittede om dagen, og tallet for det sidste døgn ligger altså på 115 over gennemsnittet. Det skriver Dagbladet. Mandag i denne uge blev der registreret 293 nye tilfælde i Oslo, hvilket var det højeste antal nye smittede på et døgn - indtil nu.

Norges regering: Kom ikke hjem i påsken

Smittetrykket er værst i bydelen Grorud, som har et incidenstal på 952, hvilket betyder, at der er 952 smittede per 100.000 indbyggere. Oslos samlede incidenstal ligger på 391.

I Norge er der det seneste døgn fundet 674 nye tilfælde af coronavirus.

Vaccinationer i gang

Onsdag var status, at knap 430.000 nordmænd havde fået deres første vaccinestik, imens 230.000 af dem havde fået begge doser. Det svarer til, at der er blevet givet 11,49 doser per 100.000 indbyggere.

Til sammenligning er der i Danmark 572.000, der har fået første vaccine, og 224.000 danskere er færdigvaccinerede. Det svarer til, at der er blevet givet 13,6 doser per 100.000 indbyggere.

Vaccineplan 1. Beboere i plejebolig Hører du til målgruppe 1, kan du regne med at blive vaccineret i uge 53 til uge 6. Gruppen består af 43.138 personer. 2. Personer over 65 år, som får hjælp i eget hjem Hører du til målgruppe 2, kan du regne med at blive vaccineret i uge 1 til uge 11. Du hører til gruppen, hvis: Du er 65 år eller ældre

Du modtager personlig pleje og praktisk hjælp

Du bor i egen bolig Gruppen består af 55.629 personer. 3. Personer over 85 år Hører du til målgruppe 3, kan du regne med at blive vaccineret i uge 5 til uge 11. Du hører til gruppen, hvis: Du er 85 eller derover Gruppen består af 97.449 personer. 4. Udvalgt frontpersonale Hører du til målgruppe 4, kan du regne med at blive vaccineret i uge 53 til uge 13. Dette indebærer udvalgt frontpersonale indenfor sundheds-, ældre- og dele af socialsektoren, som har en særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion. Gruppen består af 417.175 personer. 5. Udvalgte patienter med særligt øget risiko Hører du til målgruppe 5, kan du regne med at blive vaccineret i uge 1 til uge 14. Dette er personer, som har tilstande eller sygdomme, der medfører særligt øget risiko for at få et alvorligt sygdomsforløb, hvis de bliver syge med COVID-19. Gruppen består af 166.937 personer. 6. Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko Hører du til målgruppe 6, kan du regne med at blive vaccineret i uge 1 til uge 14. Denne gruppe involverer pårørende til personer, med særligt øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19.

Det er også pårørende, som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson. Gruppen består af 6.000 personer. 7. Personer mellem 80-84 år Hører du til målgruppe 7, kan du regne med at blive vaccineret i uge 12 til uge 18. Du hører til gruppen, hvis: Du er mellem 80 og 84 år Gruppen består af 131.051 personer. 8. Personer mellem 75-79 år Hører du til målgruppe 8, kan du regne med at blive vaccineret i uge 14 til uge 19. Du hører til gruppen, hvis: Du er mellem 75 og 79 år Gruppen består af 235.203 personer. 9. Personer mellem 65-74 år Hører du til målgruppe 9, kan du regne med at blive vaccineret i uge 15 til uge 21. Du hører til gruppen, hvis: Du er mellem 65 og 74 år Gruppen består af 549.396 personer. 10. Personer under 65 år med tilstande, som giver øget risiko Hører du til målgruppe 10, kan du regne med at blive vaccineret i uge 15 til uge 24. Målgruppen er personer under 65 år, som har tilstande eller sygdomme, der medfører øget risiko for at få et alvorligt sygdomsforløb, hvis vedkommende bliver smittet med COVID-19. Gruppen består af 200.000 personer. 11. Personale med samfundskritisk funktion Hører du til målgruppe 11, kan du regne med at blive vaccineret i uge 17 til uge 23. Personer med en samfundskritisk funktion regnes med at blive vaccineret i det her tidsrum. Gruppen består af 100.000 personer. 12. Resten af befolkningen mellem 16-64 år Hører du til målgruppe 12, kan du regne med at blive vaccineret i uge 20 til uge 32. Du hører til gruppen, hvis: Du er mellem 16 og 64 år Gruppen består af 2.803.878 personer.

WHO’s epidemiolog Maria van Kerkhove siger, at virussen vil blive ved med at mutere, og at vacciner er det bedste våben i kampen.

