Oslobåden får sur smiley: Fandt fluer og skimmelsvamp

Følte du dig en ekstra smule søsyg med din seneste tur med oslobåden Pearl Seaways, er det måske ikke kun bølgerne, som har været skyld i kvalmen.

Seneste besøg fra fødevarestyrelsen i restauranten 7 Seas bød nemlig på tre ting: skimmelsvamp, fluer og en sur smiley.

Det oplyser Fødevarestyrelsen i deres nyeste rapport.

Skimmelsvamp

Under besøget kunne styrelsen blandt andet konstatere skimmelsvamp i flere af restaurantens køleskabe, hvor en af dem indeholdte drikkevarer.

Her fandt man skimmel 'på køleskuffer, bag skinner, sider, kanter samt snavs i bunden af køleskabe.'

Og var det ikke nok, fandt styrelsen tilmed også fluer ved opvaskeafsnittet i restaurantens køkken.

'Ved afryddersliske i opvaskeafsnit fremstår kappen løs, snavset, våd og der ses fluer omkring.'

'Dybt beklageligt'

For kombinationen af skimmel og fluer kvitterede styrelsen således med en bøde på 15.000 kroner.

Det har ikke været muligt at få DFDS til at stille op til et interview, men i et skriftligt svar svarer virksomheden følgende:

'Det er selvfølgelig dybt beklageligt og helt uacceptabelt. Vi bragte forholdene i orden med det samme og arbejder på at indføre yderligere kontrolprocesser, så vi sikrer os at det aldrig sker igen. Vi forventer derfor at komme tilbage på en glad smiley igen efter det kommende kontrolbesøg,' lyder det fra Route Director hos DFDS, Kim Heiberg.