Oste-Jens tordner mod Mobilepay: - De er pisseligeglade

Onsdag meddelte Mobilepay, at deres erhvervskunder overgik til et mere fladt betalingssystem fra 1. oktober.

Det skulle gøre det nemmere at gennemskue priserne for forbrugerne, ifølge dem selv. For nogle ville det blive billigere, andre dyrere mens nogle ikke ville kunne mærke forskel.

Jens Vamberg er dog utilfreds. Meget utilfreds.

Da Ekstra Bladet snakker med ham fredag eftermiddag, er det en tydeligt frustreret Jens. Han har ellers længe været stor tilhænger af Mobilepays del til erhvervsdrivende, Myshop, og har sågar opfordret folk til at betale med det.

Det skyldes, at det var nemt, og at det var den billigste løsning, der fandtes, så han kunne holde priserne nede til fordel for sine kunder.

Forskellige gebyrer

Jens' kunder betaler med alle tænkelige former for betalingsmidler som dankort, Mastercard, kontanter og naturligvis Mobilepay.

- Det dyreste har hidtil været mastercard, som har været den berømte ene procent af beløbet, som Mobilepay nu også overgår til, siger Jens Vamberg.

Og det bliver en del dyrere, ifølge Jens, at Mobilepay går over til 0,99 procent gebyr.

Jens har nemlig kigget på sine Mobilepay-transaktioner for 2022 og er kommet frem til, han hvis tjener det samme i år som sidste år, så vil det koste ham 13.000-14.000 med det nye regler. Det er knap 8000 mere, og Jens vil dermed næsten tredoble sine udgifter til Mobilepay.

Tidligere har Jens Vamberg betalt 0,65 øre pr. transaktion, som sidenhen faldt til 0,60 øre.

Hos Mobilepay er der en form for trappesystem, som du kan bevæge dig ned ad, alt afhængig af hvor mange transaktioner du har pr. år.

Jens Vamberg er utilfreds med det nye gebyr hos Mobilepay. Foto: Jens Dresling

Læg prisstigningen hos kunden

Jens foreslår, at man lægger prisstigningen hos kunden. På den måde kan kunden selv tage stilling til det, i stedet for at Jens skal være skurken og skrue op for sine priser.

- Fair nok med prisstigninger, men nu skal jeg lave Mobilepays beskidte arbejde og hæve mine priser. Hvis gebyret lå på brugeren, kan de vælge, om de vil betale fire kroner i gebyr, hvis de køber for 400 kroner, lyder det fra Jens Vamberg.

Han mener sågar, at det puster til inflationen.

- Det skaber i teorien en inflation, at alle selvstændige, der bruger Mobilepay, skal sætte deres priser en halv procent op. Og det synes jeg er forkert.

De udnytter deres monopol

Jens føler, at Mobilepay har skabt et monopol, fordi der ikke er andre muligheder.

- De sidder på et monopol, og de har så besluttet sig for det her 0,99 procent i gebyr, lyder det fra Jens.

Ifølge Jens er det bedste for ham at få kontanter, men har også affundet sig med, at ingen i dagens Danmark har kontanter på sig, men som lille selvstændig butik, ville det være billigst for ham.

Jens Vambergs tone bliver pludselig anderledes, og fra at lyde frustreret og småirriteret lyder han pludselig mere opgivende.

- Vi små erhvervsdrivende kan intet gøre, for vi har ingen forhandlingskraft. Overhovedet.

- De er pisseligeglade med os, og det går kun ud over os selv. De drejer armen om på os og jeg føler mig magtesløs, lyder det opgivende fra Jens.

Han fortæller, at han har overvejet at droppe Mobilepay, men de kan simpelthen ikke undvære Mobilepay, fordi folk ikke har kontanter.

En gennemsnitlig transaktion i Jens' butik ligger på omkring 150-200 kroner, og derfor kan han mærke forskellen mellem 0,60 øre og 0,99 procent med det samme.

Nye regler

Med de nye regler kan foreninger, offentlige institutioner og erhvervskunder fra 1. oktober se frem til et samlet gebyr i stedet for flere forskellige.

Det skal gøre det mere enkelt for kunderne, skriver Mobilepay på deres hjemmeside.

Helt konkret betyder det, at alle fremover skal betale 0,99 procent for alle transaktioner, hvor der tidligere både var oprettelsesgebyr, månedsgebyr og et transaktionsgebyr, som blev afmålt på antallet af årlige transaktioner.

- Vi får en mere enkel og klar prismodel, som samtidig matcher den typiske standard for betalinger i både Norden og internationalt, siger Anette Bøje, dansk landechef for Vipps Mobilepay.