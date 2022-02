Ottawa i nødretstilstand på grund af lastbildemonstration

En omfattende demonstration i Canadas hovedstad, Ottawa, har fået byens borgmester, Jim Watson, til at erklære nødretstilstand i byen.

Det sker søndag lokal tid efter en ugelang demonstration.

Demonstrationerne er anført af lastbilchauffører, der er utilfredse over, at de er blevet pålagt at være vaccinerede mod coronavirus.

Centrale veje er dermed blevet blokeret af lastbiler, som er blevet parkeret i protest.

Jim Watson kalder nødretstilstanden nødvendig.

- Det afspejler den alvorlige fare og trussel mod borgernes sikkerhed forårsaget af de igangværende demonstrationer, og det fremhæver behovet for støtte fra andre retsområder og andre niveauer af embedsværket, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet...

Watson har endnu ikke præciseret, hvilke tiltag han forventer at iværksætte, nu hvor hovedstaden er under nødretstilstand.

Tusindvis af indbyggere i Ottawa har klaget over trusler og chikane fra demonstranterne. De har angiveligt blandt andet holdt nogle borgere vågne om natten med højlydte dyt fra deres lastbiler.

En online underskriftsindsamling, der opfordrer myndighederne til at tage affære, er blevet bakket op af omkring 40.000 personer.

Demonstranterne har dog ikke i sinde at trække sig.

- De kommer ikke til at kunne gemme os væk, siger Jim Torma, der er med til at arrangere protesterne og udtaler sig på vegne af demonstranterne.

Han tilføjer, at de 'kommer til at være helt oppe i hovedet på politikerne, så længe det kræves' for at tvinge en lempelse af coronatiltagene igennem.