Otte-årig pige gjorde utroligt fund i sø: Tiden røg 1500 år tilbage

Den kun 8-årige Saga Vanecek fra Sverige har fundet et sværd, der stammer helt tilbage fra tiden lige før Vikinge-tiden. Det lokale museum Jönköbings Läns Museum har nemlig dateret sværdet til at være fra Jernalderen og ca. 1500 år gammelt. Saga fandt allerede sværdet i sommers, da hun var ude at svømme i den svenske sø Vidöstern i vandet foran hendes families sommerhus i nærheden af den svenske by Jönköbing.

Men det er først nu for et par dage siden den 2. oktober, at Jönköbings Läns Museum har offentliggjort det utrolige fund.

Det skriver Jönköbings Läns Museum og the.local.se - og historien har spredt sig til store internationale medier som BBC og CNN

Den 3. oktober lagde Sagas far Andrew Vanecek også et opslag ud på facebook, hvor han stolt berettede om sin datters fantastiske fund.

- Det er ikke hver dag, at der er nogen, der træder på et gammelt sværd i søen, siger Mikael Nordström fra Jönköbings Läns Museum.

Da Saga fandt sværdet i sommers i søen, var vandstanden meget lav på grund af lang tids tørke. Det er højest sandsynligt grunden til, at Saga overhovedet fandt sværdet.

- Jeg følte noget i vandet og løftede det op. Så fik jeg øje på et skaft. Og jeg gik ind på land med genstanden, jeg havde fundet, og sagde til min far, at det lignede et sværd, har Saga fortalt til Sveriges Radio.

Her ses det 85 centimer lange sværd, der netop nu bliver opbevaret på Jönköbings Läns Museum. (Foto: Jönköbings Läns Museum )

Sagas far kontaktede arkæologen Annie Rosén på Jönköbings Läns Museum. Hun kunne straks konstatere, at det var et usædvanligt og meget interessant fund.

Sværdet er ifølge Jönköbings Läns Museum 85 centimeter langt og usædvanligt velbevaret. Sværdet var i øvrigt stukket ned i en sværdskede, der er lavet af både træ og læder. Der hvor pigen fandt sværdet var der kun en halv meter dybt.

- Vi ved ikke, hvorfor sværdet for ca. 1500 år siden havnede i vandet i søen. Men da vi undersøgte findestedet i september, fandt vi yderligere et historisk fund, nemlig en flot broche fra ca. 300-400 år efter Kristuss.

Her ses det flotte broche-smykke, som i september måned blev fundet tæt på det sted, hvor sværdet også blev fundet.(Foto: Jönköbings Läns Museum)

I de kommende dage vil Jönköbings Läns Museum. søge i vandet omkring findestedet af sværdet og brochen for at undersøge, om der findes yderligere gamle ting fra Jernalderen. På den måde kan man nemmere bringe klarhed over, hvordan fundene skal tolkes. Er der f.eks. tale om grave, der har eroderet sig ud i søen, eller er det offerfund i vandet, eller er det tale om ting, som folk ganske enkelt har tabt i søen for ca. 1500 år siden.