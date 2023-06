Otte danske sejlere er reddet i Stillehavet efter kollision med hval

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Tak for dit tip! Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Der opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk.

Otte danske sejlere er reddet i Stillehavet efter en kollision med en eller to hvaler.

Det skriver Forsvaret på sin hjemmeside.

Tidligt onsdag morgen blev den danske eftersøgnings- og redningstjeneste JRCC kontaktet af en far til en af sejlerne om bord på en dansk sejlbåd.

- Han hade fået en mail fra en satellittelefon fra sin datter, som er gast om bord, siger Steffen Lunn, der er vagthavende chef i Forsvarets Operationscenter.

Beskeden lød, at den 51 fod - svarende til cirka 15,5 meter - store sejlbåd var kæntret efter kollision med en eller to hvaler, men at alle danskere om bord var sikkert i redningsflåden.

Satellitsignalet fra telefonen placerede redningsflåden et sted i Stillehavet mellem Peru og Fransk Polynesien, hvilket er udenfor dansk ansvarsområde.

Derfor alarmerede den danske eftersøgnings- og redningstjeneste den tilsvarende tjeneste i Honululu, som iværksatte en redningsaktion.

Annonce:

Rederiet Maersk meddelte onsdag midt på dagen, at det havde kontakt til et andet selskab, der havde et containerskib cirka ti timers sejlads fra kollisionsstedet.

Over midnat blev de otte danskere taget om bord på et fiskefartøj.

Fartøjet var planlagt til at blive til søs i en måned, derfor fortsatte det tidligere nævnte containerskib sin retning mod de otte danskere.

Klokken syv torsdag morgen ankom containerskibet til fiskefartøjet, og de danske sejlere blev overført hertil.

Kursen er torsdag sat mod Tahitis hovedstad, Papeete, skriver Forsvarskommandoen.

Steffen Lunn siger, at meldingen er, at der kun har været de otte danskere om bord på den danske sejlbåd.

- Det er gået, som det skulle. Heldigvis kan man sige, havde de deres sikkerhedsudstyr i orden, og derfor kan vi reagere så hurtigt, siger Steffen Lunn.

- Det bekræfter bare vigtigheden af at have sit sikkerhedsudstyr i orden.