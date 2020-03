Otte danskere fanget i ø-paradis på grund af coronavirus

Otte danskere kan i øjeblikket ikke forlade Maldiverne på grund af coronavirus.

Det oplyser Udenrigsministeriet i en mail.

Den svenske avis Aftonbladet skrev lørdag, at flere end 40 svenskere ikke kunne komme hjem fra øen Kuredu i Maldiverne. Det står ikke umiddelbart klart, om det er på samme ø, at danskerne er strandet.

Øen er blevet isoleret, efter at to ansatte på et resort på øen er blevet smittet med coronavirus. Øen ligger omkring 150 kilometer nord for hovedstaden Malé.

De to personer er angiveligt blevet smittet af en italiener, som har været på øen, men først er blevet testet positiv efter sin hjemkomst.

Det er de første tilfælde af coronavirus, som Maldiverne er blevet ramt af. De to smittede er ikke fra Maldiverne.

En svensk kvinde fortæller til Aftonbladet, at enkelte er blevet sat i karantæne på øen.

Ritzau har spurgt Udenrigsministeriets Borgerservice, om der er danskere strandet på Maldiverne. Til det er svaret:

- Udenrigsministeriet er bekendt med, at et antal danskere befinder sig på Maldiverne og ikke umiddelbart kan udrejse.

Danmark har ikke nogen ambassade på øgruppen, men ambassaden i New Delhi i Indien følger situationen tæt.

Maldiverne ligger i Det Indiske Ocean. Øgruppen består af knap 1200 øer, hvoraf cirka 200 er beboede. En stor del af landets indtægter kommer fra turisme.

Indtil videre har der været smittetilfælde med coronavirus i 95 lande i verden.

Samlet set er knap 106.000 blevet smittet på verdensplan, og der er rapporteret 3595 dødsfald.

Virusset udspringer fra Hubei-provinsen i Kina, hvor de første tilfælde blev opdaget i slutningen af december sidste år.