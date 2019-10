Otte dræbt på åben gade: Kartel og politi i ildkamp

Otte er døde og mindst 20 sårede, efter at politiet og et narkokartel endte i skudveksling efter en mislykket anholdelse af en af kartellets ledere

I Mexico udviklede en anholdelse sig til en dramatisk kamp mellem sikkerhedsstyrker og blandt andre medlemmer af et narkokartel. Det skriver flere medier, herunder BBC.

Politiet forsøgte at anholde nevøen til den berygtede narkobaron Joaquín 'El Chapo' Guzmán. Derefter begyndte bander dog at skyde på politiet, og efter flere timer trak politiet sig uden at have anholdt Ovidio Guzmán López, som nevøen hedder.

Mexicos minister for sikkerhed Alfonzo Durazo sagde til Reuters, at en af politiets patruljer kom under 'intens beskydning' fra uden for det hus, hvor de havde fundet Guzmán. Formentlig var der tale om bandemedlemmer, som forsøgte at forhindre Guzmáns anholdelse. Det lykkedes de med.

Alfonzo Durazo fortalte nemlig også, at betjentene følte sig nødsaget til at gå på retræte for deres egen sikkerhed og for at undgå, at kartellets vold eskalerede yderligere i byen.

I sin onkels fodspor

Guzmán menes at være en af cheferne i det berygtede Sinaloa-kartel, der under hans onkel El Chapos lederskab blev set som den største distributør af narko til USA. Byen Culiacán bliver opfattet som et fort for kartellet, der trods El Chapos fængsling stadig opererer.

Mexicos præsident Manuel López Obrador, som har haft bekæmpelse af narkobander som mærkesag, annoncerede, at han ville holde et møde sit sikkerhedskabinet for at diskutere, hvordan hændelsen skal gribes an.

Flere øjenvidner og borgere i byen måtte flygte fra stedet og lever nu i frygt.

- Ingen ved, hvad der foregår, men alle er bange, og de har sagt til os, at vi ikke skal møde på arbejde i morgen, siger byborger Ricardo Gonzáles til nyhedsbureauet AP.

Et angiveligt mugshot af Guzmán under den mislykkede anholdelse har floreret vidt og bredt på sociale medier. En af familiens advokater har fortalt, at Guzmán er 'i live og på fri fod'.