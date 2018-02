Otte færgeafgange aflyst efter brand

Hvis du skal med Molslinjen på vinterferie, så tjek lige en ekstra gang om din planlagte afgang er blevet aflyst.

Molslinjen har nemlig aflyst flere afgange mellem Aarhus og Sjællands Odde fredag.

Det skriver DR Østjylland.

Det sker, fordi færgen Express 2 i går måtte vende om, da der opstod brand i et maskinrum. Skaderne er så omfattende, at færgen ikke kan sejle i dag.

Det betyder, at otte afgange er aflyst. Fire fra Aarhus og fire fra Sjællands Odde.

Det fortæller kommunikationschef Jesper Maack.

- Det betyder, at vi desværre er nødt til at sejle med en enkelt færge i dag nemlig Express 1. Vi er i fuld gang med at booke kunder rundt og sørge for at få dem med på de afgange, som der er tilbage, siger han til DR Østjylland.

Det er dog held i uheld, at færgen Express 3 netop har overstået et serviceeftersyn i Frederikshavn.

Den kan derfor sejle hjem til Østjylland og erstatte Express 2 fra i morgen, så overfartsplanen kan overholdes.

Fra Aarhus er det fredag afgangene klokken 9, 12:30, 16:15 og 19:45, der er aflyst.

Fra Sjællands Odde er det afgangene klokken 10:45, 14:15, 18:00 og 21:30.

Molslinjen refunderer eller ombytter billetter og opfordrer alle passagerer til at følge med i færgetrafikken på deres app.