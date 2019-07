Otte faldskærmsudspringere dræbt i flystyrt: Derfor sprang de ikke ud

Formanden for Dansk Faldskærms Union mener, at udspringerne ikke havde en chance for at komme ud

Det har skabt både forfærdelse og sorg, at otte svenske faldskærmsudspringere og piloten på sportsflyet i weekenden omkom kort efter starten fra den lille lufthavn i Umeå.

Den svenske havarikommission er gået i gang med at klarlægge årsagen til det tragiske styrt.

Ifølge de foreløbige oplysninger lettede flyet klokken 13.33. Klokken 14.07 befandt maskinen sig i 4.100 meters højde. Piloten oplyste angiveligt over radioen, at udspringerne var klar til at hoppe.

Herefter styrtede den lille maskine pludselig direkte mod jorden.

Presset mod siden

Det store spørgsmål er imidlertid: Hvorfor sprang faldskærmsudspringerne ikke bare ud af det styrtende fly? De havde jo alle faldskærmene på.

Flemming Olsson, der er formand for Dansk Faldskærms Union, befinder sig for øjeblikket på ferie i Sverige. Han har via de svenske nyheder fulgt omstændighederne med stor interesse.

- På videoen ser det ud, som om flyet roterer rundt om sig selv på vejen ned mod jorden. Det er min opfattelse, at udspringerne på grund af centrifugalkraften er blevet presset ud mod siden af flyet. De har derfor ikke haft en chance for at komme ud. Flyets rotation svarer til, at man står på en karrusel på en legeplads. Her kan man jo heller ikke komme ind mod midten, når først karrusellen kommer op i hastighed, forklarer Flemming Olsson.

Vragdele bringes her i land. Foto: Samuel Pettersson/Ritzau Scanpix

Stor erfaring

Flemming Olsson kan notere sig for 1000 faldskærmsudspring og har således stor erfaring på området.

- Hvad tror du, at der kan være sket?

- Det ser ud, som om piloten har fulgt standardprocedurerne op til springet. Han har bedt om tilladelse til udspringet for at sikre, at der ikke er andre fly i nærheden. Jeg kan have en mistanke om, at en faldskærm er blevet åbnet utilsigtet i flyets døråbning. Flyvemaskinen flyver med 120 km/t. og 30 kvadratmeter faldskærmsdug vil naturligvis påvirke flyvningen. Jeg skal understrege, at der her er tale om ren spekulation fra min side.

Der kan også være tale om en metaltræt flyvemaskine. Umiddelbart ser det på videoen ud som om, at flyet har begge vinger i behold, da det styrter. Men måske har der været problemer med haleplanet? Det bliver nu op til havarikommissionen at klarlægge de nærmere omstændigheder.

- Kan piloten være blevet overrasket over, at vægtfordelingen i flyet har ændret sig umiddelbart før styrtet?

- Jeg går ud fra, at piloten er godkendt til at foretage den konkrete flyvning og kan håndtere vægtbelastningen.

Følges nøje

Overalt i verden følger faldskærmsudspringere den tragiske begivenhed meget nøje. Også i Dansk Faldskærms Union følges begivenhederne tæt.

En redningshelikopter svæver over ulykkesstedet ved Storsandskär. Foto: Samuel Pettersson/Ritzau Scanpix

- Det er jo altid en trist og kedelig oplevelse, når personer omkommer ved et faldskærmsudspring. I denne sport er det en indgroet kultur, at alle utilsigtede hændelser følges nøje og bliver brugt til at forbedre sikkerheden. Alle hændelser bliver således også registreret, forklarer Flemming Olsson.

Formanden betegner faldskærmsudspring som en 'utrolig sikker sport'. Der foretages årligt omkring 30.000 udspring i Danmark.

- Vi har ikke haft en dødsulykke i Danmark i mange år, fastslår Flemming Olsson.

Oprettet krisecentre

Ifølge flere svenske medier kan der gå op til et år, før havarikommissionen kommer med en konklusion på flystyrtet.

Søndag blev der oprettet flere krisecentre i og omkring Umeå. Mandag aften holdes der en særlig mindehøjtidelighed i Umeå Stads Kyrka.