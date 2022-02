Otte måneders fængsel til omstridt psykolog

RETTEN I AARHUS (Ekstra Bladet): For tredje gang ud af tre mulige var Michael Adam Guul ikke til stede, da der tirsdag skulle afsiges dom i en sag, hvor den 46-årige psykolog og far til fem var tiltalt for i alt 17 forhold omhandlende vold, trusler, afpresning og ulovlig tvang mod sin tidligere elev, kæreste og sekretær, Sophie Madsen.

- Min klient har i en mail blandt andet forklaret, at han ikke møder op i retten, fordi han er præget af angst og ikke ønsker at sidde og fortælle pressen om sit liv, forklarede Michael Adam Guuls forsvarer, Camilla Puggaard, der med en samtykkeerklæring fra den tiltalte fik dommer Charlotte Hove Lastheins tilladelse til alligevel at færdiggøre sagen.

Det skete således med afhøring af et enkelt vidne og dokumentation og procedure fra anklager og forsvarer, inden domsmandsretten et langt stykke ad vejen imødekom anklager Rasmus Thisteds påstand om ikke under 10 måneders ubetinget fængsel.

Heller ikke tirsdag i Retten i Aarhus var Michael Adam Guul til stede, men det forhindrede ikke domsmandsretten i at færdigbehandle hans sag. Privatfoto

Michael Adam Guul nægter sig skyldig i alle anklager - undtaget at have truet sin ekskæreste med at brænde hende ihjel, som det fremgik af en lydfil afspillet i Retten, og i at have overtrådt tilhold mod at kontakte hende.

Forsvarer Camilla Puggaard udbad sig betænkningstid i forhold til at anke dommen - fra en enig domsmandsret - på otte måneders ubetinget fængsel til landsretten.

Vidne var lun på Sophie

Vidnet René Tellisen Jensen, der har kendt Michael Adam Guul i en længere årrække og blandt andet har ageret dørmand med ham til fester på jurastudiet ved Aarhus Universitet, kaldte forholdet mellem den tiltalte og offeret Sophie Madsen for 'et vanvittigt, mærkværdigt forhold.'

- Michael er ustabil og har været ude og inde af psykiatriske hospitaler, og han kunne spille en årsløn væk på en dag. Men han er også lynende intelligent, han har bare haft en problematisk fortid, som gør det svært for ham i relationer til kvinder, forklarede René Tellisen Jensen og fortsatte:

- Hun (Sophie Madsen) har haft tusind muligheder for at forlade ham.

Sophie Madsen afgav sin forklaring i sagen ved et retsmøde i september i fjor og var ikke til stede i Retten i Aarhus, da Michael Adam Guul blev idømt otte måneders fængsel. Foto: Tariq Mikkel Khan

René Tellisen Jensen erkendte, at han selv var lun på Sophie Madsen og brugte sin status som 'bekendt' til Michael Adam Guul til at komme i kontakt med hende.

I en sms-dialog, som blev læst op i retten mellem de to tidligere dørmandskolleger, skriver Michael Adam Guul med henvisning til Sophie Madsen, at 'hvis mit liv skal stoppes, så skal hendes også.'

- En ting er, hvad man skriver, noget andet er, hvad man gør, kommenterede René Tellisen Jensen.

Ekstra Bladet konfronteret i sommeren 2021 Michael Adam Guul med anklager om trusler på livet.

13-15 diagnoser og elektrochok

Psykolog Michael Adam Guul har i en række artikler i Ekstra Bladet været kritiseret for sit arbejde med såkaldte forældreevne-undersøgelser, som blandt andet er blevet brugt af kommuner til at beslutte, hvorvidt børn skal fjernes eller ej.

Forud for dommen tirsdag forsøgte psykologens forsvarer, Camilla Puggaard, at få nedlagt referatforbud fra den mentalerklæring og udtalelse fra retslægerådet fra september i fjor, der forholder sig til, om der er andre formålstjenlige strafforanstaltninger end almindeligt fængsel for Michael Adam Guul.

Psykolog Michael Adam Guuls relation til den forurettede Sophie Madsen var til at begynde med som lærer-elev. Herefter blev hun hans kæreste og sekretær. Privatfoto

Ekstra Bladet protesterede mod anmodningen om referatforbud og dommer Charlotte Hove Lasthein fandt da heller ikke grundlag for at imødekomme forsvarerens ønske. Camilla Puggaard argumenterede ellers, at Michael Adam Guul har 13-15 psykiatriske diagnoser og har været indlagt i lange perioder, hvor han har fået elektrochok.

- Denne sag har haft stor interesse i pressen og er blevet koblet sammen med min klients arbejde som psykolog. Det har betydet, at han er blevet kaldt psykopat og har modtaget trusler på livet, påpegede Camilla Puggaard i sin argumentation for referatforbud.

Sophie Madsen fortalte i september, hvor Michael Adam Guul også blev væk fra et retsmøde, at hun slap væk fra sin ekskæreste i slutningen af 2018 med hjælp fra sin familie og politiet.

