Otte pansrede køretøjer skal beskytte danske soldater i Irak

Forsvaret sender otte pansrede køretøjer af typen Piranha III til Irak for at øge de danske enheders sikkerhed på Al-Asad-basen.

Syv af køretøjerne er allerede på luftbasen, der blev angrebet af iranske missiler i januar.

Det skriver Forsvaret i en pressemeddelelse.

Danske styrker genoptager 1. marts træningen af irakiske soldater, der oplæres i at bekæmpe den militante bevægelse Islamisk Stat og i at stå for sikkerheden i landet.

Træningen af næste hold irakiske sikkerhedsstyrker skulle være begyndt 4. januar.

Men på grund af den generelle sikkerhedssituation i Irak blev det sat på pause samme dag efter ordre fra koalitionen.

Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper den Islamisk Stat i Irak og Syrien.

Indsatsen blev dog indstillet på grund af et iransk missilangreb 8. januar, der blandt andet ramte basen.

Angrebet var en reaktion på USA's drab på den iranske topgeneral Qassem Soleimani.

Siden har de danske soldater været i venteposition, men snart er situationen tilstrækkeligt normaliseret til at genoptage træningen.

Træningsbidraget har per 16. februar gennemført og afsluttet træningen af i alt 19.583 irakiske soldater og politifolk.

Der er gennemført i alt 84.348 uddannelser fra Hold 1 til Hold 11.