Otte personer anholdt på Københavns Rådhus

Otte personer er blevet anholdt, efter at de fredag nægtede at forlade Københavns Rådhus.

Det bekræfter vagtchef hos Københavns Politi, Martin Kajberg, over for TV 2 Lorry.

Politiet modtog en anmeldelse klokken 12.58 om, at der befandt sig en række uønskede personer på Københavns Rådhus.

Det fik Københavns Politi til at rykke ud til rådhuset. Politiet forklarer til gruppen af personer, at de skal forlade Københavns Rådhus. Efterkom de ikke ordren, ville de blive anholdt.

- Langt de fleste vælger at forlade stedet, men otte bliver tilbage, og de bliver derfor sigtet og anholdt, siger vagtchef Martin Kajberg til TV 2 Lorry.

I følge Teknik- og miljøforvaltningen i København befandt den uønskede gruppe af mennesker sig på Københavns Rådhus, fordi de deltog i et møde med Teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune, Line Barfod (E).

Gruppen var en del af en flok demonstranter, der demonstrerede foran rådhuset for at bevare Amager Fælled, og i den forbindelse blev de inviteret ind til et møde med Line Barfod.

I udvalgslokalet var der snak i en times tid, men da mødet sluttede, nægtede flere altså at gå igen.

I et skriftligt svar til TV 2 Lorry udtaler Line Barfod om hændelsen:

'Jeg deler til fulde ønsket om at bevare Amager Fælled, og jeg mener også, at byggeriet er den forkerte vej at gå. Derfor takkede jeg også ja til at møde nogle af dem, der har engageret sig i kampen for at bevare den vilde natur, og snakkede med dem i omkring en time,' skriver hun.

'Det er vigtigt for mig med en tæt dialog med alle parter. Desværre har jeg som borgmester ikke mulighed for at gribe ind og stoppe fældningen. Men jeg arbejder videre for at få et flertal i Borgerrepræsentationen, så vi i første omgang kan stoppe arbejdet i Tornsangerland, indtil vi er sikre på, at der ikke er nogen risiko for stor vandsalamander.'

De otte personer er sigtet efter ordensbekendtgørelsen. Det er politiets forventning, at de otte personer bliver løsladt umiddelbart efter afhøring.