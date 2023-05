Otte personer er blevet dræbt i nyt serbisk masseskyderi

Otte personer er blevet dræbt, og adskillige er blevet såret efter masseskyderi nær byen Mladenovac i Serbien, mindre end 48 timer efter at et andet masseskyderi rystede landet onsdag.

Det oplyser landets indenrigsministerium til det amerikanske medie CNN.

Skyderiet sent torsdag fandt sted 60 kilometer syd for den serbiske hovedstad, Beograd.

Den formodede gerningsperson åbnede ild med et automatvåben fra et køretøj og flygtede herefter fra gerningsstedet, oplyser det serbiske medie RTS.

Politiet leder stadigvæk efter gerningspersonen, skriver nyhedsbureauet AFP.

CNN skriver, at politiet har efterlyst en 21-årig mand. Specialiserede politistyrker tager del i eftersøgning, herunder antiterrorenheder og helikoptere. I alt er 600 politifolk involveret, skriver det serbiske medie RTS ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Inden solopgang så et vidne ifølge Reuters tungt bevæbnet politi i færd med at opsætte et og gennemsøge trafik, der passerede.

- Det er kulsort herude. Vi leder efter ham i det her område, vi tager alle forbehold. Et stormgevær er en alvorlig trussel, sagde betjenten i et interview over telefonen.

Fra landets sundhedsministerium lyder det, at der er brug for bloddonorer, der kan donere blod til de sårede, skriver mediet Nova.

Ambulancer er ifølge mediet N1 ankommet til et hospital i Mladenovac, skriver CNN.

Ifølge det serbiske medie Nova har landets indenrigsminister, Bratislav Gašić, fortalt til det serbiske medie Telegraf, at han betegner skyderiet som en 'terrorhandling'.

Masseskyderiet finder sted kort efter, at en 13-årig dreng onsdag skød ni og sårede syv på en skole i Beograd, hvorefter han meldte sig selv til politiet. Otte af ofrene var børn, mens også en sikkerhedsvagt mistede livet.

Indtil denne uge har masseskyderier været sjældne i Serbien, trods landets mange skydevåben. Serbien har Europas højeste andel af personer, der ejer et skydevåben, og den femtehøjeste andel i verden. Det betragtes som et levn fra 1990'ernes konflikter i landet, skriver CNN.

I Serbien bor der syv millioner mennesker, som ejer mere end 2,7 millioner skydevåben. Det svarer til 39 skydevåben per 100 personer, viser data fra Geneva Graduate Institute ifølge CNN. Kun 44 procent af de våben er officielt registreret.

Fredag begynder tre dages landesorg i Serbien som følge af skoleskyderiet onsdag.