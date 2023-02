Otte såret: Varevogn torpederer fodgængere i New York

Der er ikke tale om terror, siger politiet på et pressemøde, efter at en varevogn har påkørt otte fodgængere

En hvid varevogn har mandag aften dansk tid ramt otte fodgængere i New York City.

Det skriver flere internationale medier, herunder BBC.

Otte mennesker er såret og bragt til hospitalet - to af dem er i livsfare.

Den hvide varevogn nåede at ramme otte personer, inden politiet fik den stoppet. Foto: Michael M. Santiago/Ritzau Scanpix

Politiet i New York har anholdt en 62-årig mand uden fast adresse, skriver ABC News, og den mistænkte undgik angiveligt en politiafspærring, inden han torpederede fodgængerne.

På et pressemøde efter hændelsen siger politiet, at de ikke mener, at det er terrorrelateret.

Overvågningsbilleder viser ifølge BBC, at varevognen svingede ind på et bredt fortov, mens den blev jagtet af en politibil. Mindt en fodgænger måtte springe for livet.

En af de sårede er en politibetjent.