Otte skraldemænd bortvist: Var påvirkede af alkohol og narko

Hele otte skraldemænd fra Vejle er med omgående virkning blevet bortvist fra deres arbejdsplads, efter at de onsdag morgen blev testet for alkohol og narko.

Den uvarslede test fandt sted tidligt om morgen i tidsrummet 05.00-08.00.

Her viste det sig, at skraldemændene i et eller andet omfang var påvirkede.

- Vi har en nul tolerance-politik, og medarbejderne ved, at vi laver disse rutinemæssige tjek på alle vores 600 ansatte, siger Line Meldgaard, der er direktør og personaleansvarlig i firmaet Meldgaard.

Meldgaard står for renovations-arbejdet i blandt andet Vejle.

Blev noget overrasket

- Jeg må indrømme, at vi blev noget overrasket over, at de otte nu tidligere ansatte var påvirkede. Vi bliver altid overrasket, hvis en ansat er påvirket under et tjek. Men otte mand er naturligvis dybt beklageligt, fastslår Line Meldgaard over for Ekstra Bladet.

Line Meldgaard fortæller, at firmaet for ti år siden indførte de uvarslede alkohol- og narko-tjek for at øge sikkerheden i firmaet.

- Mange af vores ansatte kører jo rundt på vejene i store biler. Og det ville være skrækkeligt, hvis en påvirket chauffør kom til at køre et barn ned.

Men det er i øvrigt ikke kun skraldemændene, som bliver tjekket. Det gælder alle ansatte - også dem på kontorerne. Folk bliver orienteret om vores alkohol-politik, når de bliver ansat. De får også at vide, at vi gerne vil hjælpe dem, hvis de får et alkohol-problem. Men hvis de bliver fældet i et tjek, så er der ikke noget at gøre. Så bliver man bortvist på stedet, siger Line Meldgaard.

En anden kultur

Direktøren kan ikke umiddelbart give en forklaring på, at et så stort antal skraldemænd var påvirkede så tidligt om morgenen.

- Da min far begyndte i branchen for 50 år siden, var der på alle måder en helt anden kultur. Men det har jo forandret sig siden.

Line Meldgaard ønsker ikke at oplyse, hvor høj promillen var hos de bortviste skraldemænd. Hun ønsker heller ikke at oplyse noget om deres reaktion på bortvisningen.

Meldgaard overtog renovations-opgaverne i Vejle 1. november 2018 efter Reno Norden. I den forbindelse overtog Meldgaard også 43 medarbejdere.

Selskabet tømmer skraldespande i en lang række større jyske kommuner.

Det er helt fint

Line Meldgaard forventer ikke, at der bliver problemer med de bortviste skraldemænds fagforening.

- De kender jo vores alkoholpolitik, siger direktøren.

Skraldemændene er organiseret hos 3F. Her fastslår gruppeformand Svend-Åge Hansen over for Vejle Amts Folkeblad, at det grundlæggende ikke er i orden at køre, hvis man er påvirket.

- Hvis det er beviseligt, at de har gjort det, er bortvisningen helt fin, hvis du spørger mig. Jeg kan ikke stå inde for, at der er nogen i transportbranchen overhovedet, der kører påvirket rundt, siger han til Vejle Amts Folkeblad.