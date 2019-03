Otte VUC-centre i danske byer lukker til sommer

Undervisningssteder for voksne, de såkaldte VUC-centre, lukker og slukker i otte danske byer til sommer.

Det skriver Avisen.dk.

Det betyder blandt andet, at ufaglærte i yderdanmark mange steder må kigge langt efter et danskkursus.

De otte steder er VUC i Hirtshals, Ebeltoft, Brovst, Grindsted, Frederiksværk, Rudkøbing, Frederikssund og Varde. Derudover er 25 undervisningssteder andre steder i landet ifølge mediet lukningstruede.

Lukningerne sker efter besparelser på de seneste års finanslove samt oprettelsen af den nye FGU-uddannelse, skriver Avisen.dk.

Rektor for VUC Vest i Esbjerg Frants Regel kalder lukningerne i Varde og Grindsted problematiske for de unge og voksne i Sydvestjylland.

Han mener, at det vil være en udfordring for flere kortuddannede, at der bliver længere til skole.

- De kortuddannede med behov for almen voksenuddannelse bor jo netop i de områder, hvor skolerne lukker. Det giver ikke nogen mening, siger han til Avisen.dk.

Også næstformand i Gymnasieskolernes Lærerforening Anders Kristian Bærholm er kritisk og mener, at det såkaldte omprioriteringsbidrag har haft afgørende indflydelse.

Omprioriteringsbidraget blev indført med virkning fra 2016 af den daværende Venstre-regering.

Det gik i udgangspunktet ud på, at offentlige institutioner hvert år skal spare to procent af deres driftsbudget. Besparelserne ville regeringen bruge til målrettede indsatser på bestemte områder.

Hos Landdistrikternes Fællesråd, der varetager yderdanmarks interesser, kalder næstformand Grethe Saabye VUC-lukningerne 'dybt bekymrende'.

- Vi skal have fjernet omprioriteringsbidraget, som rammer skoler med et lavt elevgrundlag hårdere end dem med et stort elevgrundlag, siger hun til Avisen.dk.

I dag er der 85 VUC-afdelinger fordelt på 30 VUC-centre.

Fra 2016 til 2019 er der samlet gennemført besparelser på området på 1,6 milliarder kroner ifølge Uddannelsesforbundet, Gymnasieskolernes Lærerforening og Danske HF og VUC.

Samtidig er tilgangen af elever faldet de senere år i takt med højkonjunkturen. Mange unge og voksne har fået job og droppet kurserne, skriver Avisen.dk.

De tre organisationer har for nylig henvendt sig til undervisningsminister Merete Riisager (LA) og gjort opmærksom på uddannelsernes pressede økonomi.

I et svarbrev til organisationerne skriver ministeren blandt andet:

- Jeg er meget optaget af, at vi i Danmark har et geografisk bredt udbud af almene voksenuddannelser og er enig i, at det er vigtigt at have fokus på fremadrettet.

I brevet noterer hun også, at regeringen har besluttet at gennemføre et eftersyn af taxameter- og tilskudssystemet. Eftersynet afsluttes i efteråret 2019, skriver hun.