Otteårig fik adgang til død kvindes profil: Får intet svar fra Facebook

Den blot otteårige Victor fik adgang til en afdød kvindes profil. Det er dog umuligt for drengens familie at få kontakt til Facebook

Opdateret klokken 17.34: Kommentar fra Facebook tilføjet.

Private beskeder, billeder og mulighed for at skrive en status på en afdød personens vegne.

Det var, hvad Michael Bay Hansen fik adgang til, da han forsøgte at oprette en profil på Facebooks beskedtjeneste Messenger til sin søn, Victor, med et nyt telefonnummer. Nummeret havde nemlig tidligere tilhørt en kvinde, som siden er afgået ved døden.

Adgang til alt

Da Michael Bay Hansen oprettede kontoen, blev han spurgt, om han ville logge på den afdøde kvindes profil. Det svarede han 'nej' til, men fik alligevel lov at oprette en konto med nummeret, og drengen fik skrevet til sine familiemedlemmer.

- Da vi først oprettede den, virkede den ganske normal, og vi fik skrevet til nogle. Vi kunne godt se beskederne fra ham, men vi kunne ikke svare.

- Så prøvede vi at logge ind fra en ny enhed, og så landede vi direkte inde på hendes Messenger. Vi kunne se alle hendes beskeder og hendes Facebook. Hun har også pludselig stået som 'online' hos alle sine venner efter tre år, siger Michael Bay Hansen.

Han havde altså fået adgang til alt på den afdøde danske kvindes profil.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ingen kontakt

Michael Bay Hansen blev straks opmærksom på, at han havde fået adgang til en forkert konto, og han skyndte sig derfor at finde ud af, hvordan det kunne lade sig gøre. Men der var ingen hjælp at hente hos Facebook.

- Jeg er træt af det. Man kan jo ikke kontakte Facebook. Jeg har prøvet alt, siger han.

- Kan du anmelde hende som afdød?

- Nej, det kan jeg ikke. Jeg kan anmelde hende for spam, falsk profil eller lignende. Men jeg kan ikke kontakte Facebook om problemet.

- Jeg har været inde på den afdødes profil og bedt om sletning. Der går 30 dage, før profilen forsvinder helt, siger han.

Det er særligt den manglende kontakt til Facebook, som Michael Bay Hansen finder problematisk.

- Det er så lukket. Og så står man her med adgang til en profil, fordi hun har ejet et nummer for tre år siden. Jeg har fuld adgang til den: Jeg kunne lave en statusopdatering, hvis det var det, jeg ville.

- Jeg vidste ikke, hvad vi skulle gøre, så jeg gik ind og fandt hendes datter på Facebook. Hende har jeg skrevet en lang besked til, for jeg kunne godt sætte mig ind i situationen. Det her jo er dybt ubehageligt. Jeg har desværre ikke fået noget svar fra hende.

Sådan melder du en profil 'død' Hvis en af dine kære går bort, så kan du melde det til Facebook. Det er en længere proces, hvor du blandt andet skal bevise din relation til den afdøde, mens du ligeledes skal bevise, at personen er død. Det kan du eksempelvis gøre ved at indsende en dødsattest. Læs mere her. Herefter kan du bestemmer, hvad du vil gøre med profilen. Du har følgende to valgmuligheder: Minde-profil:

Du kan melde personen som afdød til Facebook, hvorefter du kan få profilen lavet om til en 'minde-profil'. På den måde bliver profilen ved med at være aktiv, men det fremgår tydeligt, at personen er afdød. Det er derved fortsat muligt for pårørende at dele minder med personen på dennes profil, men der kan ikke længere skrives opslag eller lignende fra profilen. Fjern profilen:

Når du melder personen afdød til Facebook, så kan du også bede dem om at lukke kontoen helt. På den måde vil profilen ophøre med at eksistere på samme måde, som når du selv sletter din Facebook-konto. Vis mere Luk

Et generelt problem

Facebook har længe haft et problem med manglende åbenhed, fortæller Filip Wallberg. Han er journalistisk lektor ved Syddansk Universitet og ekspert i digitale og sociale medier.

- Det er et væsentligt problem, at faderen her - som formentlig har de bedste intentioner - ikke kan komme i kontakt med Facebook. Det er et væsentligt problem, at Facebook for langt de fleste er en lukket virksomhed.

- Det kan være svært at komme i kontakt med Facebook, når man reelt set har noget, som man har brug for hjælp til eller kunne fortælle virksomheden. Det er da et problem, når Facebook fylder så meget, som de gør i vores digitale liv.

Svaghed i it-sikkerhed

Med hensyn til denne konkrete sag mener Filip Wallberg ikke, at man kan klandre Facebook for, at kvinden ikke er meldt afdød. Men han mener, at det er et tegn på et svagt sikkerhedssystem.

- Det viser også noget om den svaghed, der er ved vores it-sikkerhed, når det gælder telefonnumre. Det er jo ikke dit. Det er ikke et nummer, som du tager med dig i graven. Det bliver givet videre.

- Det her kunne også være sket for en person, som er i live. Hvis nu vi siger, at jeg opsiger mit telefonabonnement, og så får du mit nummer. Så kan du få adgang til min profil og læse med, mens jeg stadig er i live, og jeg opdager det ikke. Det er jo et problem, siger han.

I et svar fra Facebook lyder det, at de fleste problemer, som brugerne oplever, kan løses med platformens værktøjer.

'Vi ved godt, det kan være situationer, hvor det vil være frustrerende ikke at kunne ringe til nogen, men med 2,2 milliarder daglige brugere har vi endnu ikke fundet nogen god løsning i praksis', skriver en Facebook-talsperson i en mail til Ekstra Bladet.