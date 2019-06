Otteårig kvalt af hotdog

Hvad der var en hyggelig begivenhed for en spansk familie, der deltog i San Juan-festlighederne i byen Telde på Gran Canaria, udviklede sig lørdag aften til et sandt mareridt. Familien havde besluttet sig for at spise noget mad på en strandrestaurant, da deres otteårige søn fik en hotdog galt i halsen.

Allerede efter den første bid blokerede hotdoggen for luftvejene hos den lille dreng. Familien forsøgte desperat at få pølse og brød ud af halsen på den otteårige dreng, men det lykkedes ikke. Ambulancereddere, der hurtigt ankom til stedet, kunne heller ikke redde livet på drengen, der blev erklæret død.

Det skriver flere medier, heriblandt den spanske udgave af Huffington Post samt ABC Canarias.

Det var her i byen Telde på Gran Canaria, at den tragiske ulykke fandt sted. Foto: Shutterstock

Drengens forældre, der er lokale beboere i byen Telde, gik begge i chok i forbindelse med det tragiske dødsfald, og de måtte begge behandles af læger.

Vidner på stedet har til de lokale medier fortalt, at man forsøgte at genoplive drengen i næsten en hel time. Men desværre forgæves.

Byrådet i Telde aflyste efterfølgende San Juan-festlighederne, der også var planlagt til at løbe af stablen både søndag og mandag. Og der blev officielt erklæret to sørgedage, hvor flaget skulle på halv stang i hele byen.

Der er nedsat en efterforskning, der præcist skal finde ud, hvad der egentlig skete i forbindelse med drengen i forbindelse med hotdog-spisningen, så man også kan fastslå en dødsårsag.