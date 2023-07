Ottebenet drama på Amager: På frie fødder

En sort, behåret satan er løs på Amager.

I den offentlige Amager-gruppe på Facebook lyder der torsdag flere meldinger om en løssluppen fugleedderkop, der har skabt skræk og bekymring blandt beboerne på Sundholmsvej nær Skotlands Plads.

I første melding lød det, at børnehaven i nærheden er blevet advaret, efter edderkoppen blev spottet på ejendommens overvågningskameraer.

Indtil videre er det ikke lykkedes at indfange den store edderkop, og ingen ved endnu, hvordan den er havnet i det fri. Men ejendommens vicevært har haft noget af et postyr i forsøget på at fange den.

Københavns Politi bekræfter over for Ekstra Bladet, at de har fået henvendelser om edderkoppen. Selvom det ikke som sådan er en opgave for politiet.

Annonce:

- Vi har hørt om den, og at den skulle være set på et overvågningskamera. Men vi håndterer jo ikke fugleedderkopper. Men hvis den bliver fanget, har vi nogle gutter, der kan komme og hente den, siger vagtchef ved Københavns Politi Michael Andersen til Ekstra Bladet.

'Løfter forpoterne'

Ekstra Bladet har været i kontakt med ejendommens varmemester, der bekræfter, at en fugleedderkop på størrelse med en knytnæve - sandsynligvis en tarantel - er sluppet løs i gården på Sundholmsvej ved Skotlands Plads på Amager.

Han ønsker ikke sit navn i artiklen, fordi han ikke vil kimes ned, når han fredag går på ferie.

Men han fortæller, at han efter en melding fra en kvindelig beboer opdagede den på overvågningen, fordi kameraet simpelthen registrerede dens bevægelse.

- Vi har overvågning hos os, så jeg går ind og kigger. Jeg kan ikke umiddelbart se kvinden, men mens jeg sidder og bladrer i overvågningen, kan man se, hvornår den registrerer bevægelser.

Annonce:

- Og så kan jeg se, at den løber 8-10 meter hen ad gården. Den løfter 'forpoterne' og begynder at løbe efter to personer. Men de registrerer den ikke, og den løber over i vores skur.

Folk er 'bange'

Fugleedderkopper er giftige, men ikke decideret farlige. Ifølge Givskud Zoo svarer et bid fra den lodne fætter til at blive stukket af en bi eller hveps.

Alligevel har viceværten været i gang med at ruske buske med en skovl hele dagen i håb om at finde den - og beskytte børnene i gården.

- Der er rigtig mange, der er bange for den lille satan. Det kan godt være, at den ikke er farlig, og at biddet føles som et bistik. Men for fanden, der er stadig et barn, der får en traumatisk oplevelse, hvis det sker, siger varmemesteren fra Sundholmsvej til Ekstra Bladet.

Varmemesteren tager selv på ferie fredag, men opfordrer alle edderkoppe-entusiaster til at komme og fange den lodne omstrejfer.